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Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025.

Источник: Спортс"

Таллин, Эстония.

Пары.

Начало короткой программы — 14:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция — на Okko.

Участники.

Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.