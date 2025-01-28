Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с короткими программами

Таллин, Эстония.
Пары.
Начало короткой программы — 14:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция — на Okko.
Участники.
Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).
Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.