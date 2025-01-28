Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин — 2-й, Валиева — 3-я, Медведев — 4-й, Загитова — 10-я, Ротенберг — 15-й

Для формирования списка использовано три показателя:
1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин — 246 баллов;
2. Валерий Карпин — 223;
3. Камила Валиева — 215;
4. Даниил Медведев — 214;
5. Артем Дзюба — 190;
6. Сергей Семак — 183;
7. Александр Соболев — 176;
8. Хабиб Нурмагомедов — 160;
9. Матвей Сафонов — 144;
10. Алина Загитова — 140;
11. Мирра Андреева — 137;
12. Андрей Рублев — 127;
13−14. Алексей Миранчук, Дмитрий Губерниев — 125;
15. Роман Ротенберг — 124.