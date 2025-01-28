Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин — 2-й, Валиева — 3-я, Медведев — 4-й, Загитова — 10-я, Ротенберг — 15-й

Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».

Источник: Спортс"

Для формирования списка использовано три показателя:

1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин — 246 баллов;

2. Валерий Карпин — 223;

3. Камила Валиева — 215;

4. Даниил Медведев — 214;

5. Артем Дзюба — 190;

6. Сергей Семак — 183;

7. Александр Соболев — 176;

8. Хабиб Нурмагомедов — 160;

9. Матвей Сафонов — 144;

10. Алина Загитова — 140;

11. Мирра Андреева — 137;

12. Андрей Рублев — 127;

13−14. Алексей Миранчук, Дмитрий Губерниев — 125;

15. Роман Ротенберг — 124.