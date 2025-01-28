Туктамышева, Мозалев, Даниелян, Синицина и Кацалапов, Худайбердиева и Базин выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

«Тема взаимодействия противоположностей всегда выглядят захватывающе. Отношения между людьми часто развиваются от противоречий к единству. Но бывает и обратная сторона медали. Эту многогранность мы хотим передать через искусство. В День всех влюбленных через спорт и музыку мы продемонстрируем зрителям настоящие эмоции, страсть и драму на льду», — сказала Синицина.