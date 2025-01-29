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Роднина: Лучшая фигуристка за последние 15 лет? Мне в свое время по характеру очень нравилась Медведева

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказала свое мнение о современных фигуристках.

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Лучшая фигуристка за последние 15 лет? У меня как-то не было любимчиков. Хорошо катаются — молодцы, плохо — значит плохо. Мне в свое время очень нравилась Медведева не столько по катанию, а по характеру и умению соревноваться.

Если говорить про нынешних фигуристок, то я не очень слежу, поэтому не имею права давать оценки и рекомендации», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

25-летняя Медведева официально завершила соревновательную карьеру в 2023 году в статусе двукратной чемпионки мира и Европы, а также обладательницы двух серебряных медалей Олимпийских игр.