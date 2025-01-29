Ручьи слез ученицы Тутберидзе. Чемпионат Европы для бывших россиян стартовал по-разному

Ожидаемо лидируют Минерва-Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Эта пара единственная справилась со своим контентом и прошла все без грубых ошибок и срывов. Только экс-россиянин не совсем удачно выехал из тройного сальхова, правда, судьи моргнули, элемент даже ушел в плюсовую зону. Минерва и Никита прошли все на хорошей скорости, но нервозность чувствовалось. Подкрут у них так и идет на 3-й уровень, шпагат партнерша не делает. Тодес и дорожка тоже лишь на 3-й уровень. Для всех, в том числе для спортсменов и тренеров, стал неожиданностью дедакшен за время. Вместе с этим снижением Хазе/Володин получили 71,59 балла, и это лучший результат первого для соревнований. Но сами себе они проиграли много — 4 балла. И это очень разочаровала Минерву. Впрочем, плацдарм для завоевания золота создан. Осталось не завалить произвольную, как это произошло в прошлом году в Каунасе.