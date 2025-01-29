Ручьи слез ученицы Тутберидзе. Чемпионат Европы для бывших россиян стартовал по-разному

В Эстонии стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед вышли парники. Без российских спортсменов уровень турнира сильно упал, но интрига сохранилась. На медали претендовали не менее 5−6 дуэтов, тем более от участия отказались действующие чемпионы — итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Правда, им бы было невероятно сложно повторить нечто подобное, год назад им серьезно повезло. Из-за жесткой конкуренции все нервничали, чистых прокатов почти не было, и даже самые яркие фигуристы допускали грубые ошибки.
Ученики Павла Слюсаренко и Этери Тутберидзе Анастасия Метелкина и Лука Берулава не справились с короткой программой. У партнерши на обеих руках были тейпы, что может говорить о каких-то повреждениях. Еще на выбросе Анастасия немного задрожала, из-за чего выезд получился грязным. В итоге случилось серьезная ошибка — фигуристка упала с недокрученного тройного сальхова. Во второй половине программы спортсмены совсем потеряли скорость, разошлись на вращении. За такой слабый прокат Метелкина/Берулава получили 57,03 балла, это только 9-е место. Впрочем, нельзя говорить, что шансы на подиум утеряны безвозвратно. При идеальной произвольной можно сделать скачок, тем более завтра такого давления уже не будет. Сегодня же Настя разрыдалась, и ребята не стали общаться с журналистами.
Удивили со знаком минус и итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Спортсмены легко могли бороться за медали, но уже в короткой программе лишили себя этого шанса. Сначала партнерша сделала бабочку на акселе и скрутила только полтора оборота. Также получился неудачный выезд с выброса — пришлось коснуться льда двумя руками. У Ребекки и Филиппо очень сложный заход в поддержку, который получился не совсем точным. Казалось, что может случиться и падение, но итальянцы удержались. В итоге с таким набором ошибок итальянцы остановились на 6-м месте с 60,95 балла.
Представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко остались с малой бронзой. Они без проблем справились с подкрутом и параллельным тулупом, но на сложном выбросе-лутце партнерша коснулась рукой льда. У фигуристов были еще небольшие помарки во второй части программы, что повлияло на уровни сложности, да и надбавки были минимальными. Просела скорость. В итоге за короткую Павлова/Святченко получили 65,88 балла — для них это рабочий результат.
На промежуточном 2-м месте остановились Сара Конти и Никколо Мачии из Италии. К их оценкам больше всего вопросов. На выбросе фигуристка почти упала, в итоге очень низко присела и смогла выехать только в серьезный степ-аут. Сразу же после этого спортсмены идеально сделали параллельный тройной сальхов. Непросто им далась и поддержка, была грязь на входе, но судьи этого не заметили и поставили максимальный уровень сложности и хорошие надбавки. Вызывали вопросы и другие элементы, но экс-чемпионам континента многое простили, дали шанс. В итоге Конти/Маччии набрали 68,52 балла.
Ожидаемо лидируют Минерва-Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Эта пара единственная справилась со своим контентом и прошла все без грубых ошибок и срывов. Только экс-россиянин не совсем удачно выехал из тройного сальхова, правда, судьи моргнули, элемент даже ушел в плюсовую зону. Минерва и Никита прошли все на хорошей скорости, но нервозность чувствовалось. Подкрут у них так и идет на 3-й уровень, шпагат партнерша не делает. Тодес и дорожка тоже лишь на 3-й уровень. Для всех, в том числе для спортсменов и тренеров, стал неожиданностью дедакшен за время. Вместе с этим снижением Хазе/Володин получили 71,59 балла, и это лучший результат первого для соревнований. Но сами себе они проиграли много — 4 балла. И это очень разочаровала Минерву. Впрочем, плацдарм для завоевания золота создан. Осталось не завалить произвольную, как это произошло в прошлом году в Каунасе.
Алена Волкова
Чемпионат Европы 2025. Спортивные пары. Короткая программа.
- Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 71,59.
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 68,52.
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 65,88…
- Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 60,31.
- Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 57,13.
- Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 57,03.