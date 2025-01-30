Русскую фигуристку по-королевски оценили в Эстонии. За титул в Европе с ней борются две Нины

На чемпионате Европы в Таллине завершились короткие программы в женском одиночном катании. После снятия с турнира действующей обладательницы титула Луны Хендрикс образовалась самая настоящая интрига: кто новая (или старая новая) лучшая фигуристка Старого Света? В отсутствие россиянок, конечно. И это нужно держать в голове, потому что результаты, будь то в протоколах или на льду, совершенно не впечатляют. Тем не менее без какой-никакой сенсации в первый соревновательный день не обошлось: сразу три спортсменки расположились в диапазоне нескольких десятых, так еще и откровенная лояльность была выказана той, которую раньше незаслуженно засуживали.
На текущий момент сизн бест по сумме двух программ среди европейских одиночниц принадлежит Ларе Наки Гутманн. Закономерно, что итальянка считалась одной из претенденток на пьедестал, но слабый прыжковый набор оставил ее пока лишь в топ-5. Тем более выезд с каскада из двух тройных тулупов вышел неуверенным, почти на нулевые надбавки, а лутц и вовсе получил от судей снижение за недокрут в четверть и неясное ребро. В остальном это был рабочий прокат, который выделился среди десятка других благодаря уникальному образу, вдохновленному сериалом «Игра в кальмара».
Как известно, фигурное катание не лишено принципа «дома и стены помогают». Когда спортсмены катают у себя в стране, зачастую и судьи становятся более лояльными, и, в принципе, удается эмоционально сдюжить и показать себя во всей красе. Этому сценарию пока следует и «хозяйка» таллинского старта Нина Петрыкина. Пару лет назад Международный союз конькобежцев выдвигал кандидатуру эстонки на номинацию «Лучший новичок», так что говорить о том, что до сих пор она была незаметна, нельзя.
В короткой программе на ЧЕ-2025 фигуристка и правда предстала удивительно собранной и изящной. Она буквально вытащила каскад из тройных лутца и тулупа, который, казалось, будет снижен из-за недокрута, но судьи решили закрыть глаза и пойти навстречу спортсменке. При этом из странного: вращение с прыжком в либеру ей в итоге засчитали лишь на 2-й уровень, что и отняло пару, как оказалось, ценных десятых. После короткой программы Нина с 68,94 балла прибавляет в медальную коллекцию малое серебро континентального первенства.
Представьте себе: всего в трех десятых от Петрыкиной расположилась Кимми Репонд, и в произвольной решать судьбу медалей будут сущие мелочи. Бронзовый призер ЧЕ-2023 из Швейцарии вновь столкнулась с активной фазой роста, и в сочетании с необычной техникой — фигуристка исполняет все элементы в другую сторону — физически ей сейчас, конечно, непросто. Но презентацию и относительную стабильность можно назвать ее сильными сторонами, которые еще могут помочь ей завоевать вторую награду континентального первенства. Хотя, как и у эстонской одиночницы, которая пока идет 2-й, каскад был исполнен с недокрутом, судьи посчитали правильным его не отминусовывать. Несмотря на неточность на каскаде и дешевый риттбергер вместо флипа, все непрыжковые на 4-й уровень и довольно высокие компоненты определили Репонд на третью позицию с 68,68 балла.
В шаге от пьедестала остановилась еще одна Нина — Нина Пинцарроне, которая на этом старте борется за призы вместо коллеги по сборной Хендрикс. Год назад спортсменка уже поднималась на пьедестал чемпионата Европы, поэтому шансы на награду и сейчас у нее высокие. В короткой программе на таллинском льду фигуристка выглядела уверенно и пронзительно: нестандартное прочтение «Лебединого озера», экспрессивность, выверенность движений. Все бы хорошо, но техническая бригада почему-то выбрала именно бельгийку в качестве жертвы, которой пришлось расплатиться за свои и чужие недокруты. Даниил Глейхенгауз, которого пригласили комментировать вид, вообще рассуждал о вероятном лидерстве Пинцарроне с таким прокатом, а после выставления оценок опешил: «Я больше не буду комментировать чемпионат Европы, я начинаю сомневаться в своем профессионализме». С шикарными вращениями и дорожкой на 4-й уровень (на которую никто, кроме нее и Репонд, не накатал), но с недокрутом на каскаде, который, по сути, был у всех в топ-3, Нина — четвертая с 66,80 балла. Но отыграть два балла вполне реально.
Лидером первого соревновательного дня является Анастасия Губанова. В данном случае сложно говорить о безусловности первой позиции экс-россиянки, ныне выступающей за Грузию: разрыв между ней и Петрыкиной составляет всего 0,3 балла, да и сам прокат не был безупречным. Как и вышеупомянутые спортсменки, Губанова жестко недокрутила каскад, и обычно ей за подобное ставили галку, тем самым позволяя соперницам оторваться вперед. Однако на этот раз все пошло не по классическому сценарию, и подсобить уже решили ей самой. Помимо недокрутов, закрыли глаза и на слабые вращения, которым визуально не хватило черт сложности, но после пересмотра они там откуда-то появились. В общем, нежданно-негаданно судейство в Таллине стало пророссийским. А как иначе объяснить столь резкие изменения в подходе к оцениванию? Как бы то ни было, с 68,99 балла Анастасия устремляется ко второму титулу в карьере.
Женская одиночка на этом чемпионате Европы складывается непредсказуемым образом, а значит, произвольные программы в пятницу станут проверкой нервов на прочность и подарят напряженную развязку. Такое пропустить нельзя.
Александра Милюкова
Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Короткая программа
- Анастасия Губанова (Грузия) — 68,99.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 68,94.
- Кимми Репонд (Швейцария) — 68,68.
- Нина Пинцарроне (Бельгия) — 66,80.
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,79.