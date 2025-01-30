Русскую фигуристку по-королевски оценили в Эстонии. За титул в Европе с ней борются две Нины

В шаге от пьедестала остановилась еще одна Нина — Нина Пинцарроне, которая на этом старте борется за призы вместо коллеги по сборной Хендрикс. Год назад спортсменка уже поднималась на пьедестал чемпионата Европы, поэтому шансы на награду и сейчас у нее высокие. В короткой программе на таллинском льду фигуристка выглядела уверенно и пронзительно: нестандартное прочтение «Лебединого озера», экспрессивность, выверенность движений. Все бы хорошо, но техническая бригада почему-то выбрала именно бельгийку в качестве жертвы, которой пришлось расплатиться за свои и чужие недокруты. Даниил Глейхенгауз, которого пригласили комментировать вид, вообще рассуждал о вероятном лидерстве Пинцарроне с таким прокатом, а после выставления оценок опешил: «Я больше не буду комментировать чемпионат Европы, я начинаю сомневаться в своем профессионализме». С шикарными вращениями и дорожкой на 4-й уровень (на которую никто, кроме нее и Репонд, не накатал), но с недокрутом на каскаде, который, по сути, был у всех в топ-3, Нина — четвертая с 66,80 балла. Но отыграть два балла вполне реально.