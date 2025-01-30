На борту упавшего в Вашингтоне самолета находились тренеры с российскими корнями

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Несколько фигуристов находились на борту самолета, который потерпел крушение над Вашингтоном, в числе пострадавших могут быть тренеры российского происхождения. Об этом ТАСС сообщил менеджер чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян.
«Нам известно, что на борту были наши, фигуристы. Там были тренеры с российскими корнями. Ждем официального заявления», — сказал Закарян. Собеседник агентства уточнил, что на борту не было Малинина.
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки.
Военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США в момент столкновения совершал тренировочный полет, сообщил телеканал CNN. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.