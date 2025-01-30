На борту упавшего в Вашингтоне самолета находились тренеры с российскими корнями

В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.