ТАСС: в упавшем в США самолете были бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом ТАСС сообщил источник.
«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», — сказал собеседник агентства.
52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов являются победителями чемпионата мира 1994 года, также они становились серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств в парном катании, выигрывали одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона-1995/96. После завершения карьеры Шишкова и Наумова перешли на тренерскую работу, проживали в США с 1998 года.
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки.
Военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США в момент столкновения совершал тренировочный полет, сообщил телеканал CNN. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.