ТАСС: в упавшем в США самолете были бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов являются победителями чемпионата мира 1994 года, также они становились серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств в парном катании, выигрывали одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона-1995/96. После завершения карьеры Шишкова и Наумова перешли на тренерскую работу, проживали в США с 1998 года.