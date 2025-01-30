Фигурист Максим Наумов находился на борту упавшего самолета в США

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.