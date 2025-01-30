На борту упавшего в США самолета была советская фигуристка Волянская

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом ТАСС сообщил источник.
«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», — сказал собеседник агентства.
Волянской 58 лет, она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки Потомак.
Военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США в момент столкновения совершал тренировочный полет, сообщил телеканал CNN. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.