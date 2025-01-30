Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФФКР заявила, что на борту разбившегося самолета не было россиян: «Это граждане США»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала крушение самолёта в Вашингтоне, на борту которого находились бывшие российские фигуристы. В организации заявили, что среди пассажиров не было действующих спортсменов из России.

Источник: Reuters

По данным CBS, самолёт American Airlines рейса 5342 разбился недалеко от Вашингтона после вылета из Уичито. Белый дом подтвердил участие военного вертолёта в инциденте. После столкновения воздушное судно упало в реку Потомак, и существует вероятность, что на борту находились фигуристы.

«Это граждане США, наших спортсменов из российской федерации фигурного катания там быть не могло, мы не комментируем», — приводит слова ФФКР SHOT.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта, следовавшего из Канзаса в Вашингтон, могли находиться российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын. Также на борту, предположительно, находились Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, ранее представлявшая Россию.