ФФКР заявила, что на борту разбившегося самолета не было россиян: «Это граждане США»

По данным CBS, самолёт American Airlines рейса 5342 разбился недалеко от Вашингтона после вылета из Уичито. Белый дом подтвердил участие военного вертолёта в инциденте. После столкновения воздушное судно упало в реку Потомак, и существует вероятность, что на борту находились фигуристы.
«Это граждане США, наших спортсменов из российской федерации фигурного катания там быть не могло, мы не комментируем», — приводит слова ФФКР SHOT.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта, следовавшего из Канзаса в Вашингтон, могли находиться российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын. Также на борту, предположительно, находились Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, ранее представлявшая Россию.