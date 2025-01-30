ФФКР заявила, что на борту разбившегося самолета не было россиян: «Это граждане США»

По данным CBS, самолёт American Airlines рейса 5342 разбился недалеко от Вашингтона после вылета из Уичито. Белый дом подтвердил участие военного вертолёта в инциденте. После столкновения воздушное судно упало в реку Потомак, и существует вероятность, что на борту находились фигуристы.