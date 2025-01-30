Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту упавшего в США самолета

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова продолжает связываться с фигуристами, которые могли быть на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.
По информации ТАСС, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Телеграм-канал Mash утверждал, что на борту также могла быть Аннабель Морозова, однако источник ТАСС опроверг эту информацию.
«Я не стою на ногах, позвонила [Сергею] Пономаренко — он дома, — сказала Тарасова. — Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас. Шишкова и Наумов…».
«Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома. Американская команда уже разбивалась на самолете, их могилы в Колорадо-Спрингс», — отметила заслуженный тренер СССР.
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки Потомак.
Военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США в момент столкновения совершал тренировочный полет, сообщил телеканал CNN. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.