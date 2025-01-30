Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту упавшего в США самолета

По информации ТАСС, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Телеграм-канал Mash утверждал, что на борту также могла быть Аннабель Морозова, однако источник ТАСС опроверг эту информацию.