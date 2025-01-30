Черный день. В авиакатастрофе погибла вся сборная США по фигурному катанию

«Это безумие»
По предварительным данным, на борту разбившегося после столкновения с военным вертолетом лайнера находились более десятка фигуристов, участвовавших в завершившемся в Уичито чемпионате Соединенных Штатов.
Среди тех, кто был на борту, чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Впоследствии они переехали в США, где занимались тренерской работой.
Американский фигурист Джон Маравилла чудом избежал попадания на разбившийся рейс — его не пустили из-за слишком крупной собаки. Маравилла в беседе с «Р-Спорт» сказал: «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие… я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия».
Для тех, кто знаком с историей спорта, произошедшее — повторение кошмара, случившегося 64 года тому назад.
Новое поколение
На Олимпийских играх 1960 года в американском Скво-Вэлли сборная США по фигурному катанию доминировала. Хозяева завоевали две золотые и две бронзовые награды, соревнования проводились в трех видах, танцы на льду в программу Олимпиад не входили.
Олимпийскими чемпионами стали Дэвид Дженкинс у мужчин и Кэрол Хейсс у женщин.
После завершения олимпийского сезона американские специалисты готовились к обновлению команды — места лидеров должна была занять молодежь.
Премьерой для новой команды США должен был стать чемпионат мира 1961 года, который принимала Прага.
В принадлежащую к соцлагерю Чехословакию фигуристы летели не напрямую — им предстояло сделать пересадку в Брюсселе.
Авиалайнер Boeing 707−329 авиакомпании Sabena вылетел 15 февраля 1961 года из Нью-Йорка, выполняя рейс SN548. На борту находились 61 пассажир и 11 членов экипажа. Этим рейсом летела вся американская делегация — 34 человека, из них 18 спортсменов.
Падение после неудачных заходов
Полет через Атлантику проходил штатно, и в расчетное время самолет приблизился к аэропорту Брюсселя. Пилот вынуждены были уйти на второй заход, так как с полосы не успел вырулить ранее приземлившийся самолет. Затем летчикам не удалась и вторая попытка приземления.
Диспетчеры на земле обратили внимание, что с самолетом что-то не так — он кренился, и казалось, что пилоты теряют над ним контроль. С высоты около 450 метров началось падение по спирали, которое завершилось крушением менее чем в трех километрах от аэропорта.
Погибли все, кто находился на борту, а также работавший на земле фермер.
Жертвами катастрофы стали чемпион США среди одиночников 21-летний Брэдли Лорд, вице-чемпион США 16-летний Грегори Келли, 17-летний призер чемпионата США Дуглас Рэмси, 16-летняя чемпионка США среди одиночниц Лоуренс Оуэн, 17-летняя вице-чемпионка США Стефани Вестефельд, третий призер национального первенства 17-летняя Род Майкельсон.
Погибли танцоры Диана Шернбул (18 лет) и Ларри Пирс (24 года), Дона Ли Карриер (20 лет) и Роджер Кэмпбелл (18 лет), Парисия Динеен (25 лет) и 23 года), а также спортивные пары Ила Рэй Хэдли (18 лет) и Рэй Хэдли (17 лет), Лори Джин Хикокс (15 лет) и Уильям Хикос (18 лет), Мэрибел Оуэн (20 лет) и Дадли Ричардс (29 лет).
Также погибли тренеры Эди Шолдан, Мэрибел Винсон-Оуэн, Дэн Райан, Уильям Кипп, Уильям Своллендер, менеджер сборной Дин МакМин, американские арбитры, которые должны были работать на чемпионате мира.
Официальный запрет
Получить точный ответ о причинах катастрофы не удалось — наиболее вероятным вариантом посчитали механический отказ одной из систем.
Чемпионат мира 1961 года успел стартовать, когда стало известно о гибели американских фигуристов. Проведя опрос участников, организаторы решили, что самым правильным решением будет прекращение соревнований.
Фигурное катание Соединенных Штатов было обезглавлено. В 1962 году чемпионат мира все-таки прошел в Праге, но американцы не сумели завоевать ни одного призового места.
После брюссельской катастрофы в США вышло распоряжение, запрещающее всем членам национальной команды лететь одним авиарейсом.
Автор: Андрей Сидорчик