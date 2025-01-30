Черный день. В авиакатастрофе погибла вся сборная США по фигурному катанию

Американский фигурист Джон Маравилла чудом избежал попадания на разбившийся рейс — его не пустили из-за слишком крупной собаки. Маравилла в беседе с «Р-Спорт» сказал: «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие… я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия».