Названы имена нескольких фигуристов, находившихся на борту самолета в США

Среди погибших в авиакатастрофе рейса American Airlines — Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сёстры Эверли и Алидия Ливингстон. Это молодые фигуристы, участвовавшие в Национальном лагере развития фигурного катания в Уичито. Спенсер Лейн опубликовал последнее фото из самолёта прямо перед взлётом.
Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего CRJ700 находились фигуристы и тренеры. Среди пассажиров были бывшие российские фигуристы, ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын Максим.
Одного из фигуристов, Джона Маравиллу, спасла его собака. Из-за её крупных размеров ему отказали в посадке на рейс, и он решил добираться на машине, что спасло ему жизнь.