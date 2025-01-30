На борту упавшего в США самолета, предварительно, находились восемь фигуристов

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Восемь фигуристов и четыре тренера, предварительно, находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом ТАСС сообщил источник.
«На борту самолета, по предварительным данным, находились фигуристы Спенсер Лэйн, Джина Хан, Эдди Чжоу, сестры Эверли и Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Женя Шишкова, Инна Волянская и еще один тренер по танцам на льду», — сказал собеседник агентства.
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки.