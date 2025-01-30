Дегтярев назвал страшной трагедией авиакатастрофу в Вашингтоне

«Мировой спорт понес большую потерю — в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры, — сказал Дегтярев. — От имени Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе».