Дегтярев назвал страшной трагедией авиакатастрофу в Вашингтоне

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Падение самолета в Вашингтоне является страшной трагедией для мировой спортивной семьи. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По данным ТАСС, на борту самолета, предварительно, находились восемь фигуристов и четыре тренера, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.
«Мировой спорт понес большую потерю — в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры, — сказал Дегтярев. — От имени Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе».
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки.