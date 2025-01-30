Русские чемпионы мира погибли в США. В 90-е использовали шанс всей жизни, а потом уехали в Америку

«Если бы мы остались в России, то наверняка занимались бы только со спортивными парами. В Америке пришлось учиться работать с одиночниками. Да и вообще в США не приходится выбирать. Работаешь со всеми, кто хочет кататься и может платить за уроки.



В России существует централизованная система подготовки. Фигуристы привязаны к школам и академиям, тренеры имеют поддержку от государственных структур. В Америке все по-другому. На всю страну один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживают федерация и Олимпийский комитет США. Остальные катки частные, и владельцы устанавливают собственные правила. Тренеры обязаны им подчиняться. На первых порах мы делали все: и за ОФП отвечали, и за постановки программ, и даже балетные классы вели», — рассказывал спустя годы Вадим «Большому спорту».