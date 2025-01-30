Русские чемпионы мира погибли в США. В 90-е использовали шанс всей жизни, а потом уехали в Америку

Сегодня утром по московскому времени произошла трагедия: в Штатах разбился самолет, выполняющий рейс Уичито — Вашингтон. Погибли все члены экипажа и пассажиры, среди них — наши фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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Евгения и Вадим родились в Ленинграде, оба фигурным катанием начали заниматься достаточно поздно: ей было 8, ему 10. В пару ребят поставила Людмила Великова. На фоне других советских и российских прославленных дуэтов Шишкова/Наумов не особо выделялись, почти все время находились на вторых-третьих ролях в сборной. Тем не менее шанс всей своей жизни Евгения и Вадим реализовали сполна.
На Олимпиаде-1994 года фигуристы заняли обидное 4-е место, а ведь мог случиться полностью российский пьедестал — Гордеева/Гриньков взяли золото, Мишкутенок/Дмитриев довольствовались серебром, канадцы Брассер/Айслер увезли бронзу. На постолимпийский ЧМ чемпионы и вице-чемпионы Лиллехаммера не поехали, а вот Брассер/Айслер и Шишкова/Наумов от поездки не отказались.
И если в Норвегии у Евгении и Вадима добраться до награды не удалось, то в Тибе они выступили настолько уверенно, что стали чемпионами.
Всего за годы своей карьеры российская пара трижды поднималась на пьедестал ЧМ (полный комплект наград), пять раз брала медали ЧЕ (серебро и четыре бронзы), у них два титула чемпионов России. Были планы выступить на Олимпиаде-1998 в Нагано, однако с конкуренцией фигуристы не справились и, когда стало окончательно ясно, что на Игры они не поедут, Шишкова/Наумов, уже официально будучи парой и в жизни, любительскую карьеру завершили.
В конце 90-х Евгения и Вадим переехали в США, где стали тренировать, причем не только парников.
«Если бы мы остались в России, то наверняка занимались бы только со спортивными парами. В Америке пришлось учиться работать с одиночниками. Да и вообще в США не приходится выбирать. Работаешь со всеми, кто хочет кататься и может платить за уроки.
В России существует централизованная система подготовки. Фигуристы привязаны к школам и академиям, тренеры имеют поддержку от государственных структур. В Америке все по-другому. На всю страну один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживают федерация и Олимпийский комитет США. Остальные катки частные, и владельцы устанавливают собственные правила. Тренеры обязаны им подчиняться. На первых порах мы делали все: и за ОФП отвечали, и за постановки программ, и даже балетные классы вели», — рассказывал спустя годы Вадим «Большому спорту».
В 2001 году у пары родился сын Максим, который также стал фигуристом, но одиночником. Он выступает за США, на недавнем национальном первенстве Наумов-младший занял 4-е место. После выступлений Наумов улетел домой, тогда как его родители остались на тренировочный кэмп. К сожалению, до дома им добраться было не суждено.
Светлая память…