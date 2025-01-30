Тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске и отделалась выговором

Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула фигуристку после проката на соревнованиях «Красноярские узоры», за что ей был объявлен выговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.