Тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске и отделалась выговором

Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула фигуристку после проката на соревнованиях «Красноярские узоры», за что ей был объявлен выговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.
Соревнования прошли
В омской школе провели совещание дисциплинарной комиссии и наложили на тренера «дисциплинарное взыскание в виде выговора».
Также в отношении Милениной будет дополнительная проверка из-за неоднократных жалоб родителей на ненадлежащее поведение, отметили в департаменте.
Кубрина была восьмой после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место среди юниорок.