В США подтвердили гибель двух тренеров из России и шести фигуристов в авиакатастрофе

«Они пришли к нам в 2017 году», — отметил американец. Он также рассказал о том, что сына тренеров, фигуриста Максима Наумова, на борту разбившегося лайнера не было.
Зегибе также подтвердил гибель шести фигуристов, имена которых не назвал. «Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — сообщил он.
Ранее 30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.