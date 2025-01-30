В США подтвердили гибель двух тренеров из России и шести фигуристов в авиакатастрофе

Зегибе также подтвердил гибель шести фигуристов, имена которых не назвал. «Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — сообщил он.