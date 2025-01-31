Среди погибших в авиакатастрофе в США оказался еще один фигурист из России

Channel2 NOW сообщил, что на борту разбившегося самолета находились фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Спортивный агент Ари Закарян сообщил РИА Новости, что в лайнере были фигуристы и бывшие российские тренеры. Как стало известно агентству, на борту также летели чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.