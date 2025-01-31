Среди погибших в авиакатастрофе в США оказался еще один фигурист из России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший фигурист из России Александр Кирсанов погиб в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, сообщила его жена Наталья Гудина.
Кирсанову было 46 лет. Он уроженец Москвы, выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. Он выигрывал чемпионат Азербайджана и, выступая за Россию, становился вторым на этапе юниорской серии Гран-при.
«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», — приводит слова Гудиной ABC News.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
Channel2 NOW сообщил, что на борту разбившегося самолета находились фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Спортивный агент Ари Закарян сообщил РИА Новости, что в лайнере были фигуристы и бывшие российские тренеры. Как стало известно агентству, на борту также летели чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.