Русский тренер Александр Кирсанов — еще одна жертва крушения самолета. Он погиб с американскими учениками

Уичито — это крупнейший город штата Канзас, который 29 января праздновал день присоединения к Соединенным Штатам (это произошло в 1861 году). В списке праздничных мероприятий был и чемпионат США, который принимал Уичито. «Мы были так горды видеть этих спортсменов высокого уровня, их семьи, их друзей, их болельщиков, приехавших в наш город и поделившихся своими навыками и талантами, чтобы их мог увидеть весь мир, — заявила на пресс-конференции мэр Уичито Лили Ву. — То, что все это заканчивается такой трагедией, просто разбивает мне сердце».