Главного скандалиста русской фигурки выгнали и из Академии Плющенко. На его карьере поставлен жирный крест

30 января 2025-го в фигурном катании принесло множество новостей, в большинстве своем трагического характера. И даже в такой день заставил вспомнить о себе некогда надежда российских танцев на льду Валерий Ангелопол. С тех пор, как его пути с Василисой Кагановской разошлись, прошло уже полтора года. За это время экс-партнерша вновь покорила топ сборной уже в новом сочетании, пока неприкаянный Валерий все ищет себя. Очередную попытку перезапустить карьеру можно смело объявить проваленной: заслуженный тренер России Наталья Линичук отчислила скандального фигуриста из группы за регулярное нарушение тренировочного процесса.
Восстановим события последних лет. Как Ангелопол дошел до того, что из перспективного фигуриста, по словам многих, олицетворения будущего российских танцев на льду, превратился в настоящего человека-триггера, с которым не согласится работать ни один здравомыслящий специалист? Вся скользкая история с контрактом и требованиями перейти на содержание партнерши продемонстрировала нутро эгоцентриста, который явно переоценил свои силы и значимость. Эту ситуацию еще много раз обсуждали в разных контекстах, и, допустим, Егор Базин даже признавал в интервью, что хорошие партнеры в их виде и правда на вес золота, но все-таки до абсурда доходить нельзя.
Так Ангелопол собственными поступками и пафосными словами сделал себя практически персоной нон-грата в российском фигурном катании. Когда все отвернулись, Евгений Плющенко согласился рискнуть и пригласил скандального спортсмена к себе в академию. Найти партнершу оказалось задачей со звездочкой: Арина Ушакова не подошла по фактуре, с Александрой Шинкаренко произошел серьезный конфликт, эмоционально похожий на разрыв с Кагановской. Поиски себя проходили под жестким контролем Линичук, которая как раз вернулась из Штатов в Россию и решила взяться за воспитание танцевальных дуэтов на родине.
Мутное завершение сотрудничества с Шинкаренко обратило легендарную Линичук против Ангелопола, который, кажется, позволял себе слишком многое: «В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях».
И вот спустя пару недель Валерий принес публичные извинения за хамское поведение и поклялся изменить подход к жизни и тренировкам, а заслуженный тренер дала ему последний шанс. Только, увы, слова так и не воплотились в реальность.
Сам по себе пропуск соревновательного сезона 2024/25 никого не насторожил: очередной партнершей Ангелопола стала 16-летняя Дарья Карева, и для выступления в одном разряде нужно было переждать год. Стало известно о новом дуэте в августе, и с того момента в медиапространстве чемпион финала Гран-при России-2022/23 мелькал только в контексте участия в шоу Плющенко.
Пару недель назад тишину нарушила странная публикация от Ангелопола, которого уже нарекли в соцсетях «драмаквин»:
«Прошу прощения у каждого, кого обидел, последний месяц выдался сложным. Я снова встал на ноги, завтра выхожу на лед, надеюсь, в скором времени все наладится, но этот период своей жизни я не забуду никогда.
Слава Богу, мне хватило сил встать и начать исправлять все, пока не стало слишком поздно, я потерял много людей, как друзей, так и тех, кто был гораздо ближе, прошу прощения у родителей. До новых встреч, я приду победителем».
В чем же дело? Видимо, вот она разгадка. Валерию все-таки указали на дверь в группе Линичук. Больше года сотрудничества, наполненного раздорами и примирениями, ни к чему не привели. Фигурист так и остался со своей самостью: протесты, пропуск тренировок, пререкания.
Линичук, как и сам Ангелопол, пока от комментариев воздерживаются. Зато довольно развернуто высказалась на счет происходящего генеральный директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская:
«Это решение Натальи Владимировны Линичук. Насколько я понимаю, из-за отсутствия долгое время на тренировочном процессе. Мы не влияем на решения наших тренеров. Если это касается дисциплины и посещения тренировок. Видит Бог, наша команда делала все для того, чтобы Валера продолжал тренироваться на серьезном уровне. Но, видимо, этого так и не случилось. Мне очень жаль. Больше мне добавить нечего».
Действительно, жаль, что по глупости фигурист закопал талант, который у него, безусловно, был. Его родной дядя, а в прошлом партнер экс-тренера Ангелопола Анжелики Крыловой Олег Овсянников тоже устал искать оправдания его поведению: «Это для меня неудивительно. Ничего не могу сказать, так как я с этой семьей уже давно не общаюсь, хоть его мама — и моя родная сестра. Вы меня не удивили, все к этому и шло».
В общем, карьера Ангелопола походит на сценарий голливудского фильма, правда, не самого счастливого. Что касается его концовки, то, кажется, это она самая. Точнее, теперь у некогда одного из лучших молодых танцоров осталось два пути: либо оставить большой спорт, либо перейти под другой флаг. Притом вряд ли федерация воспрепятствует второму сценарию, учитывая проблемы, клубившиеся вокруг его личности в последнее время. Только найдет ли Валерий себе пристанище и там?.. Ведь время идет, соревновательная практика стирается из-под корки, а вот скандальная слава наверняка уже облетела весь фигурнокатательный мир.
Автор: Александра Милюкова