Главного скандалиста русской фигурки выгнали и из Академии Плющенко. На его карьере поставлен жирный крест

Восстановим события последних лет. Как Ангелопол дошел до того, что из перспективного фигуриста, по словам многих, олицетворения будущего российских танцев на льду, превратился в настоящего человека-триггера, с которым не согласится работать ни один здравомыслящий специалист? Вся скользкая история с контрактом и требованиями перейти на содержание партнерши продемонстрировала нутро эгоцентриста, который явно переоценил свои силы и значимость. Эту ситуацию еще много раз обсуждали в разных контекстах, и, допустим, Егор Базин даже признавал в интервью, что хорошие партнеры в их виде и правда на вес золота, но все-таки до абсурда доходить нельзя.