Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали

«РИА Новости» и ТАСС 20 января сообщали со ссылкой на источники, что Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад «по юридическим причинам». В ФФКМ говорили, что делают все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов.