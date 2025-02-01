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Американец Максим Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не выступит на ЧЧК

Фигурист Максим Наумов, ранее занявший четвёртое место на чемпионате США, не поедет на чемпионат четырёх континентов. Его заменит соотечественник Томоки Хиватаси.

Источник: Соцсети

Несколько дней назад Наумов потерял своих родителей — бывших российских фигуристов чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они летели на самолёте рейса 5342 American Airlines, который разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Шишковой и Наумова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Три человека, находившихся в вертолёте, также погибли.