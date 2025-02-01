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Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, Сяо Хим Фа — третий

Швейцарский фигурист Лукас Бричги сенсационно выиграл чемпионат Европы — 2025 в мужском одиночном катании.

Источник: Чемпионат.com

За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.

Второе место занял итальянец Николай Мемола с результатом 262,61 балла. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Результаты:

  1. Лукас Бричги (Швейцария) — 267,09 балла
  2. Николай Мемола (Италия) — 262,61
  3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99
  4. Ника Эгадзе (Грузия) — 243,87
  5. Маттео Риццо (Италия) — 241,21
  6. Денис Васильев (Латвия) — 239,70