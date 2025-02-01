Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, Сяо Хим Фа — третий

За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.
Второе место занял итальянец Николай Мемола с результатом 262,61 балла. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Результаты:
- Лукас Бричги (Швейцария) — 267,09 балла
- Николай Мемола (Италия) — 262,61
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99
- Ника Эгадзе (Грузия) — 243,87
- Маттео Риццо (Италия) — 241,21
- Денис Васильев (Латвия) — 239,70