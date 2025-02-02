Ужас без русских фигуристов: как прошел самый ущербный чемпионат Европы

Завершившийся в столице Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию в очередной раз продемонстрировал свою ущербность в отсутствии российских фигуристов. Но нам он был все-таки нужен. Для чего? Корреспондент РИА Новости Спорт объясняет.
Не проходит, а проползает
Таллин — город, где российские фигуристы последний раз перед отстранением выступали на чемпионате Европы. Казалось бы, совсем недавно это было — январь 2022-го. Через эстонскую границу пускают граждан России, Камила Валиева еще не знает о том, что три недели назад она сдала положительную допинг-пробу, Александра Трусова даже не планирует менять фамилию. А если и хочет, то не на ту, что носит сейчас.
Из 12 медалей чемпионата Европы в Россию тогда не уехали только три: серебро и бронза у мужчин, бронза в танцах. Золото все было наше — Валиевой (после дисквалификации Камилы оно должно перейти к Анне Щербаковой), Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова. Но потом Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что эти спортсмены, а также их соотечественники, чем-то лично провинились перед миром. И вот уже третий чемпионат Европы подряд проходит без россиян.
Проползает даже. И не совсем без россиян. В числе главных героев — те, кто в свое время предпочел пробиваться на международную арену не через конкуренцию внутри страны, а обходным маневром, с паспортом другой страны. Никита Володин, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина, Лука Берулава, Евгения Лопарева — все они поднялись на пьедестал нынешнего чемпионата Европы. Все они родились в России, выступают под другими флагами не по политическим, а по спортивным причинам, а многие и тренируются в нашей стране.
Но все равно это не уровень. Попросить бы зрителей на ледовой арене «Тондираба» сравнить то «зрелище», свидетелем которого они стали на этой неделе, с аналогом трехлетней давности… Но не получится: с российским паспортом в Эстонию не въехать. Но ответ очевиден хотя бы потому, что стадион расположен в районе Ласнамяэ, где в подавляющем большинстве живут русскоязычные. И на фигурном катании трибуны в Таллине говорят, в основном, по-русски. По крайней мере, три года назад это было так. И овации тем, кто выходил под российским флагом, были не слабее тех, что слышали эстонцы.
На 20 лет назад
Единственное — вряд ли бы публика в Таллине сильно хотела видеть сейчас у себя на льду Аделию Петросян, как и других лучших наших фигуристок. Двукратная чемпионка России взяла бы золото европейского первенства играючи, спокойно забрали бы в Таллине награды Дарья Садкова и Алина Горбачева — медалистки нашего чемпионата. А, значит, без медали бы осталась Нина Петрыкина, которая принесла Эстонии историческую первую европейскую победу.
Кстати, Петрыкина, хоть и родилась в Таллине, но тоже, в некотором роде, продукт российского фигурного катания. Ведь всю современную эстонскую школу этого вида спорта создала трехкратная чемпионка СССР Анна Кондрашова, переехавшая в Таллин после того, как вышла замуж за эстонского двоеборца Аллара Леванди. На протяжении всей карьеры Петрыкина тренируется у Светланы Варнавской. А в свое время с ней несколько лет работал наш знаменитый хореограф Илья Авербух.
Но по российским меркам Петрыкина, при всем уважении — это несерьезно. Самый сложный технический элемент в ее исполнении — каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер. Он, например, есть в арсенале Ксении Гущиной — фигуристки, занявшей восьмое место на чемпионате России в Омске. Вот там — где-то в конце десятки — и оказалась бы новая чемпионка Европы, если бы вдруг выступила на чемпионате нашей страны. Что, собственно, подтверждают и баллы. Даже с учетом «национальных надбавок».
Без которых, к слову, не обошлась и сама Петрыкина в Таллине. Насыпали баллов чемпионке, упавшей в произвольной программе на ровном месте, щедро. Ладно, то, что эстонка по делу опередила экс-чемпионку Европы Анастасию Губанову, спорить, конечно, никто не будет: петербуржская грузинка пусть и проявила себя бойцом, выступая без тренера Евгения Рукавицына, который приехать на турнир не смог, но выше головы прыгнуть не смогла. А опередить Петрыкину на «чужом поле» ей бы дали только в этом случае.
Тем более, и к Губановой относятся все те же тезисы, что выше изложены по отношению к чемпионке Европы. У нее, конечно, программы блестящие, как и катание — наша школа, без всяких «в некотором роде». Но технический арсенал — с таким и 20 лет назад выступали. Никаких претензий, конечно, к Насте нет: смысл убиваться об квады, если после золота европейского первенства 2023 года второе подряд серебро она забирает и без них?
Общий уровень женского фигурного катания в Европе можно пригвоздить таким фактом: в произвольной программе хоть какие-то каскады «3−3» помимо Петрыкиной и Губановой, сделали только две фигуристки, обильно накосячившие, впрочем, в остальных прыжках. Вам все еще кажется, что у наших девушек без Валиевой, Щербаковой и Трусовой кризис? Пересмотрите трансляцию европейского первенства из Таллина — если терпения хватит.
Съест на завтрак
А что на «Европе» в остальных дисциплинах? Опять же, в этом сезоне говорим про упадок в российских парах. Но что за европейским бугром? Только один (!) чистый прокат за два соревновательных дня — короткая у чемпионов Европы из Германии Минервы Фабьян Хазе и Никиты Володина. Даже российские венгры Мария Павлова и Алексей Святченко стали ошибаться: на судей, как в прошлые пару лет, не посетуешь, что медалей лишили.
Пары, правда, на чемпионат Европы приезжают, недобора нет. Даже отсев после короткой программы устроили. Но вопрос качества ключевой. И без нескольких сильных российских дуэтов, которые пропускают нынешний сезон из-за проблем со здоровьем, наши бы все медали Европы и в этом сезоне, как и три года назад, увезли.
В танцах было бы поинтереснее. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в 2022 году на чемпионате Европы без шансов уступили Виктории Синициной/Никите Кацалапову и Александре Степановой/Ивану Букину. Первые после Олимпиады в Пекине в спорте больше не выступают. Вторые после перерыва вернулись — и нацелены на международный камбэк.
Но пустят ли Степанову и Букина на те же позиции, с которых их вместе с остальными российскими фигуристами загнали под бан? Гиньяр и Фаббри с тех пор выиграли три чемпионата Европы подряд (с учетом нынешнего). А танцы — такая дисциплина, где возвращений не любят. Не зря наиболее ходовой термин в этой дисциплине — очередь, а в ней при любой возможности любят говорить: «Вас тут не стояло».
Так что утверждать, что наши танцоры и сейчас бы косили европейские медали горстями, пожалуй, не стоит. Конечно, в России прекрасная молодая поросль в танцах — о ней в этом сезоне только и говорят. Но и в Европе, будем справедливы, есть неординарные и резко прогрессирующие дуэты, на которые хочется смотреть: это, например, французы Евгения Лопарева/Джоффри Бриссо, испанцы Оливия Смарт/Тим Дик. С которыми, кстати, и перешедшие в сборную Грузии Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, представлявшие Россию еще три года назад на Олимпиаде в Пекине, конкурировать не могут. Дочь Этери Тутберидзе с сыном известного нашего актера в Таллине стали только восьмыми, хотя три года назад на европейском первенстве в этом городе разместились на ступеньку выше.
Что касается мужчин, то о непредсказуемости наших одиночников на любых стартах еще можно было бы рассуждать в позапрошлом, например, сезоне. И посомневаться в способности уверенно брать медали на международных турнирах. Но после появления крепкого костяка в российском мужском катании и взлета над всеми Владислава Дикиджи этой темы больше нет. И вопроса, кто лидер в Европе, тоже.
Таланты вроде итальянца Николая Мемолы там, конечно, есть, но стройности никакой. А двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, может, и продвинул сальто до амнистии в правилах ISU, но француз пока этим занимался, разучился делать остальные нормальные прыжки. А без них и титул лучшего фигуриста континента потерял. Подобрал его швейцарец Лукас Бритчги, но это неважно — Дикиджи таких сейчас на завтрак ест.
Но при всей бестолковости одну полезную функцию чемпионат Европы даже без россиян все-таки для нас нес. ISU допустил российских фигуристов до олимпийской квалификации — по одному в каждой дисциплине. Их предстоит назвать в конце февраля. Так вот, многие из тех, кто выступал в Таллине, могут стать нашими соперниками на отборочном турнире в Пекине — естественно, кроме сильнейших, которые отберутся по квотам на чемпионате мира. Вывод однозначен: какой бы мы не послали состав на квалификацию — она будет пройдена. А уж что случится на самой Олимпиаде — отдельная история.