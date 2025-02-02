Ужас без русских фигуристов: как прошел самый ущербный чемпионат Европы

Так что утверждать, что наши танцоры и сейчас бы косили европейские медали горстями, пожалуй, не стоит. Конечно, в России прекрасная молодая поросль в танцах — о ней в этом сезоне только и говорят. Но и в Европе, будем справедливы, есть неординарные и резко прогрессирующие дуэты, на которые хочется смотреть: это, например, французы Евгения Лопарева/Джоффри Бриссо, испанцы Оливия Смарт/Тим Дик. С которыми, кстати, и перешедшие в сборную Грузии Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, представлявшие Россию еще три года назад на Олимпиаде в Пекине, конкурировать не могут. Дочь Этери Тутберидзе с сыном известного нашего актера в Таллине стали только восьмыми, хотя три года назад на европейском первенстве в этом городе разместились на ступеньку выше.