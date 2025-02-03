Без российских фигуристов титул чемпиона Европы ничего не стоит. Уровень женщин и мужчин погрузился на самое дно

Подошел к концу уже третий по счету чемпионат Европы без фигуристов из России. Главная мысль, которая приходит после просмотра «обновленного» турнира Старого Света: насколько же просел соревновательный уровень, что даже очевидные фавориты катают вполноги и пропускают вперед тех, кто по ходу сезона, притом как в его первой половине, так и к кульминации, чемпионату мира, совсем не блистают. Чего стоит титул «чемпиона Европы» в новых реалиях?..
Вообще, не все так безнадежно. Допустим, в парных дисциплинах ожидания и реальность в контексте победы совпали. Как и предполагалось, Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин отыгрались за прошлогодний провал и добавили в медальную коллекцию очередное золото, а Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри сделали красивый подарок к 36-летию партнера, уверенно защитив титул. В таковых исходах нет ни толики сомнений.
Более того, в танцах на льду на текущий олимпийский цикл так называемая «очередь» сформирована, и места российским дуэтам, включая двукратных вице-чемпионов Европы Александру Степанову/Ивана Букина, в ней попросту нет. Хотя первый номер нашей сборной некогда без вопросов обходили Гиньяр/Фаббри на турнирах различного уровня, с того момента слишком много воды утекло. Без постоянной международной практики инфляция оценок неизбежна. И так было бы, даже если бы Степанова/Букин не брали паузу в карьере и удержали пиковую форму с сезона-2021/22. Так что пока можно грезить лишь о попадании на Европе в первую пятерку.
Возвращаясь непосредственно к прошедшему ЧЕ-2025, удивила в худшем смысле слова несобранность Лайлы Фир/Льюиса Гибсона из Великобритании. В первой половине сезона фигуристы проявили себя чуть ли не как лучший дуэт мира, единственными взяв два золота на обоих этапах Гран-при. Видимо, они утратили бдительность либо же их морально подкосили не лучшие выступления ближайших соперников, в том числе Гиньяр/Фаббри. По сути, с рейтинговой точки зрения у Фир/Гибсона были высокие шансы навязать итальянцам конкуренцию на континентальном первенстве и попытаться вклиниться в «очередь» накануне Милана-2026. Звучит как нечто почти нереальное, но ключевое здесь слово — «почти».
Только они сами же упустили уникальную возможность, так еще и шероховатостями и общей зажатостью катания, обычно им несвойственной, опустились на строчку ниже, проиграв титул вице-чемпионов экс-россиянке Евгении Лопаревой, ныне выступающей с Жофре Бриссо за Францию. Наблюдать за этими перестановками было любопытно, но, безусловно, это своего рода репутационный ущерб незыблемому топу мировых танцев на льду.
Что касается турнира среди спортивных пар, первая четверка выдала довольно приличные прокаты. Конечно, это не уровень российских дуэтов образца 2021/22, когда наши Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский отрывались от ближайших преследователей на 40+ баллов и располагались в диапазоне космических 227−239 баллов.
Тем не менее в 2025-м на фоне двух предшествующих континентальных первенств произошел небывалый прогресс: оценки у призеров и победителей прокачались и наконец преодолели отметку в 200 баллов, да и по контенту топы выдают стандартный набор. Все это говорит о тенденции к усилению парного катания в мире — разумеется, не без помощи российской школы, сами посмотрите на фамилии этих «европейцев». Но как факт — ситуация в виде все-таки улучшается. И пусть с Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским на пике им будет бороться непросто, сейчас это уже более реально, чем можно было представить себе пару лет назад.
Тревожнее всего представляется текущее состояние в Европе одиночного катания. Пока наши парни феерят и заходят на многочисленные ультра-си, гипотетически приближаясь по уровню технического совершенства к гениальному Илье Малинину, лучший фигурист Старого Света может показать всего один квад в короткой программе и два — в произвольной. Это не есть плохо. Конкретно на ЧЕ-2025 Лукас Бричги выдал прокат жизни и правда чемпионский по эмоциям и лоску. Но, согласитесь, фигурное катание представляет собой квинтэссенцию презентационного и технического аспектов, и с последним у новоявленного чемпиона явные проблемы.
Раньше ответственным за удержание планки без российских одиночников был Адам Сяо Хим Фа, но травмы в этом сезоне его погубили и позволили забраться только на третью ступень пьедестала. По крайней мере, сама по себе заявка у него была посильнее: два квад-тулупа и сальхов — все еще не оптимально, но дороже и сложнее. Мультиквадист Даниэль Грассль подошел к турниру в числе фаворитов, но получил от техпанели строгий вердикт: все квады — в недокрут. Казалось, Ника Егадзе может порадовать достойным контентом, но вылезли губительные бабочки. О провале сколь талантливого, столь и нестабильного Кевина Аймоза, который стал 22-м, вообще промолчим.
На чемпионате Европы — 2022, последнем при участии российских фигуристов, девять одиночников получили 160+ баллов за произвольную программу. На ЧЕ-2023 таковых было трое, на ЧЕ-2024 — четверо, на ЧЕ-2025 — вновь четверо. Печальный тренд, кажется, ясен. Вследствие повсеместной нестабильности при снижении технической сложности — что странно, поскольку обычно бывает наоборот, — мужской пьедестал одного из ключевых турниров года складывается по принципу русской рулетки: исход предсказать сложно, борьба идет как с чистого листа, заслуги или провалы прошлого в зачет не идут. С одной стороны, такое положение дел позволяет «выстрелить» даже признанным аутсайдерам. С другой, все это делает чемпионов Старого Света одноразовыми, увы. Ведь на этой победе чаще всего белая полоса и прерывается.
Особенно ярко подобное проявляется в женском одиночном катании. Новоявленная лучшая фигуристка Европы Нина Петрыкина прибавила 10+ баллов к личному рекорду на родном льду. Заслуженно ли? Наверняка. Но верим ли мы в то, что на ближайшем чемпионате мира эстонка будет высоко? С трудом. Или, например, Анастасия Губанова уже три года подряд удерживает позицию в топ-2 континентального первенства, а на главном старте сезона не попадает даже в первую десятку. При этом ее спокойно обходят те спортсменки, которые развалились по тем или иным причинам в конце января на первенстве Старого Света.
Почему так происходит? Здесь нет однозначного ответа. Возможно, одни тренерские штабы выводят фигуристов на пик формы именно к чемпионату Европы, а дальше происходит неизбежный откат. Другие, напротив, работают целенаправленно на чемпионат мира и поэтому на континентальном первенстве выглядят неубедительно.
Как бы то ни было, мы избалованы собранностью и трудолюбием российской школы фигурного катания: наши спортсмены готовы выдавать класс всегда и везде. И это то, чему европейцам точно стоит поучиться. Хотя лучше, в принципе, дождаться конца отстранения и стать свидетелями восстановления баланса сил, когда сборная России доказывает безусловное лидерство в Европе и покидает чемпионат с целой медальной корзиной. Поскорее бы…
Александра Милюкова