Без российских фигуристов титул чемпиона Европы ничего не стоит. Уровень женщин и мужчин погрузился на самое дно

Тем не менее в 2025-м на фоне двух предшествующих континентальных первенств произошел небывалый прогресс: оценки у призеров и победителей прокачались и наконец преодолели отметку в 200 баллов, да и по контенту топы выдают стандартный набор. Все это говорит о тенденции к усилению парного катания в мире — разумеется, не без помощи российской школы, сами посмотрите на фамилии этих «европейцев». Но как факт — ситуация в виде все-таки улучшается. И пусть с Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским на пике им будет бороться непросто, сейчас это уже более реально, чем можно было представить себе пару лет назад.