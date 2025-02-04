Загитова исполнит показательный номер в Благовещенске

«Впервые я буду выступать на льду пограничной реки. Для меня это не только интересный опыт, но и уникальное событие, которое навсегда останется в моей памяти. Буду рада видеть вас на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске!» — приводятся в сообщении слова из видеообращения Загитовой.