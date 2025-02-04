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Загитова исполнит показательный номер в Благовещенске

Загитова исполнит показательный номер на границе с КНР в Благовещенске.

Источник: AP 2024

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет хедлайнером международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта на реке Амур в Благовещенске, где она исполнит показательный номер, сообщает правительство Амурской области.

«Организационный комитет #ЗимФестАмур озвучил имя хедлайнера. На Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта приедет олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Алина Загитова. Знаменитая фигуристка выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия», — говорится в сообщении.

Спортсменка уже приступила к репетициям и пригласила всех на уникальное событие.

«Впервые я буду выступать на льду пограничной реки. Для меня это не только интересный опыт, но и уникальное событие, которое навсегда останется в моей памяти. Буду рада видеть вас на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске!» — приводятся в сообщении слова из видеообращения Загитовой.

Помимо этого, Загитова проведет мастер-класс для амурских спортсменов.

В первый день фестиваля, 22 февраля, на лед выйдут хоккейные команды и состоятся предварительные заезды. 23 февраля пройдут финальные гонки и показательные выступления пилотов команд «КАМАЗ-мастер» и «Урал». 22 февраля все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина. На Дальнем Востоке в рамках тура он побывает впервые, помимо Благовещенска его можно будет увидеть во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Хабаровске.

Также 22 и 23 февраля на реке Зея будут проходить заплывы. В них примут участие по 20 человек с каждой стороны. Спортсмены проплывут 25 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем, и 50 метров — вольным стилем и брассом, отмечают организаторы.