«Катание Ильи Малинина из другого мира». Сенсационный чемпион Европы по фигурке о соперниках, учебе и хобби

Пока российские фигуристы в бане, во всех видах на первый план вышли новые имена. Даже в мужском одиночном катании у многих появился шанс на медали и более высокие места. Швейцарец Лукас Бричги уже далеко не первый сезон проводит по взрослым, но всерьез показал себя только два года назад. Сейчас он поднялся еще выше — принес сенсационное золото своей стране на чемпионате Европы.
Новостной портал Figure skaters online брал интервью у фигуриста, когда он еще не мог мечтать о таком успехе. Sport24 собрал все самое интересное.
Результаты на этапах Гран-при 2023
Оба этапа прошли для меня успешно. Во Франции у меня была идеальная произвольная программа по технике, хореография — не очень, потому что я был слишком измотан, но все равно это мой личный рекорд. Я остановился там на четвертом месте, хотя даже не мог подумать об этом. А потом был NHK Trophy, и я взял бронзу! Попасть на подиум даже не было моей целью. Я хотел попасть в шестерку лучших, а в итоге выиграл бронзовую медаль! Со времен (Стефана) Ламбьеля никто не добивался этого для Швейцарии. Так что лично для меня это был огромный успех. Первая половина сезона прошла очень хорошо, я завоевал пару медалей.
Развитие в спорте
Честно говоря, я никогда даже не мечтал оказаться там, где нахожусь сейчас. Моей целью всегда была Олимпиада. Мечта сбылась, мне удалось достичь ее в 2022 году. С тех пор я говорю себе, что просто хочу получать удовольствие от фигурного катания, потому что раньше это всегда было напряженно, но теперь у меня есть то, чего я хотел достичь. Олимпийские игры — это большое событие. Медаль на чемпионате Европы никогда не была для меня целью. Моей целью было попасть в десятку, может быть, в какой-то момент в шестерку лучших, но о медали я никогда не думал. Я всегда находился посередине: демонстрировал какие-то успехи, но никогда не было чего-то большого. С прошлого сезона все немного изменилось, теперь я могу выступать с лучшими фигуристами. Занять пятое место на чемпионате Европы — это по-прежнему здорово.
В прошлом году мы с Кимми (Репонд) заняли одно и то же место на ЧЕ, так что мы просто копировали друг друга! То, что происходит в Швейцарии, действительно потрясающе, учитывая, какие выступления мы показываем на протяжении последних двух лет. Я думаю, что моя федерация делает хорошую работу, имея так много действительно хороших фигуристок. Ливия (Кайзер) и Кимми на последнем чемпионате мира вошли в десятку лучших, Кимми даже заняла пятое место!
Отношения с другими фигуристами
— Мы с Ильей Малининым очень хорошие друзья. Недавно я имел честь выступать с ним на нескольких шоу — в частности, на Art On Ice в Швейцарии и на шоу в Италии, мы провели много времени вместе. Я, безусловно, болею за него. Со всеми, с кем я выступал в одной разминке на чемпионате мира, хорошо общаюсь, но не близко дружу. Катание Ильи из другого мира, так что я действительно восхищаюсь этим. Но также взгляните на японских фигуристов (Юма Кагияма и Сема Уно), даже на итальянца (Николай Мемола): в этой десятке лучшие фигуристы мира. Для меня большая честь сравнивать себя с ними и иметь возможность конкурировать с ними.
Начало спортивной карьеры
— Мне было, кажется, шесть или семь лет, когда я начал кататься на коньках. Моя мама тренировала маленьких детей в клубе и привела меня и моего брата на лед. Отец работал, а за нами нужен был присмотр. Вот так я и попал на каток.
Мне понравилось фигурное катание. Мне не были интересны все технические моменты, но нравилось играть в догонялки, потому что на коньках можно двигаться очень быстро, чего просто невозможно добиться на земле. Потом, шаг за шагом, появились все технические элементы, но да, мне это понравилось с самого начала.
Жизнь вне фигурного катания
— В данный момент я учусь, у меня шестой семестр из восьми на бакалавриате. Я учусь неполный день, изучаю бизнес-администрирование, так что, надеюсь, в следующем году я закончу университет. После этого планирую получить степень магистра. Это то, что занимает большую часть моего свободного времени. Я также стараюсь проводить как можно больше времени со своими друзьями, но фигурное катание отнимает у меня значительную часть энергии.
Мне нравится играть в теннис. Я начал играть около четырех лет назад, однако в этом году у меня почти не было времени, потому что я был очень занят. Когда я был младше, мне нравился футбол, я всегда играл в него со своими друзьями. Большинство моих друзей были футболистами, я оказался единственным, кто занимался чем-то другим.
Алена Волкова