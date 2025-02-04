«Катание Ильи Малинина из другого мира». Сенсационный чемпион Европы по фигурке о соперниках, учебе и хобби

Честно говоря, я никогда даже не мечтал оказаться там, где нахожусь сейчас. Моей целью всегда была Олимпиада. Мечта сбылась, мне удалось достичь ее в 2022 году. С тех пор я говорю себе, что просто хочу получать удовольствие от фигурного катания, потому что раньше это всегда было напряженно, но теперь у меня есть то, чего я хотел достичь. Олимпийские игры — это большое событие. Медаль на чемпионате Европы никогда не была для меня целью. Моей целью было попасть в десятку, может быть, в какой-то момент в шестерку лучших, но о медали я никогда не думал. Я всегда находился посередине: демонстрировал какие-то успехи, но никогда не было чего-то большого. С прошлого сезона все немного изменилось, теперь я могу выступать с лучшими фигуристами. Занять пятое место на чемпионате Европы — это по-прежнему здорово.