Звездочка Тутберидзе сравняется с Трусовой, сама Этери идет на хет-трик: все о главном турнире России среди юниоров

Год назад Арсений Федотов стал пятым в истории двукратным чемпионом страны среди юниоров. Три раза победить пока никому не удавалось, да и далеко не факт, что это сделает именно Арсений: в этом сезоне ученик Этери Тутберидзе на льду не особо блистает — например, осенью сенсационно проиграл этап серии Никите Сарновскому. Тогда как его главный соперник Лев Лазарев завершил первую часть сезона на мажорной ноте, исполнив на юниорском КПК аж пять квадов. Тем не менее между турнирами прошло достаточно времени чтобы как привести себя в форму, так и вообще все растерять. Одно можно сказать точно: и Федотов, и Лазарев выложатся по максимуму. И это будет эпично.