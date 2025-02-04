Звездочка Тутберидзе сравняется с Трусовой, сама Этери идет на хет-трик: все о главном турнире России среди юниоров

На этой неделе гостеприимный Саранск вновь примет лучших юниоров страны — национальное первенство среди будущих звездочек мировой фигурки пройдет в столице Мордовии уже в девятый раз в этом веке.
Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров: участники
Юниоры: Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Илья Малышев, Илья Мальков, Артемий Маринин, Макар Пузин, Никита Сарновский, Александр Семков, Макар Солодников, Михаил Тихонов, Арсений Федотов.
Юниорки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Мария Котова, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова, Полина Тихонова, Дина Хуснутдинова.
Пары: Виктория Двинина/Виктор Потапов, Кира Доможирова/Илья Вегера, Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов, София Диана Касинс/Александр Брегей, Зоя Ковязина/Артемий Мохов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анна Москалева/Артем Родзянов, Ольга Сабада/Павел Астахов, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцы на льду: Анна Билибина/Дмитрий Кашаев, Арина Горшенина/Илья Макаров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Лилия Литенко/Игнат Пахомов, Елизавета Малеина/Матвей Самохин, Зоя Пестова/Сергей Лагутов, Полина Пилипенко/Владислав Михайлов, Елизавета Ростилова/Денис Ауров, Ирина Скопина/Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров, Мария Фефелова/Артем Валов, Александра Финохина/Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин.
Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров: кто победит
Год назад Арсений Федотов стал пятым в истории двукратным чемпионом страны среди юниоров. Три раза победить пока никому не удавалось, да и далеко не факт, что это сделает именно Арсений: в этом сезоне ученик Этери Тутберидзе на льду не особо блистает — например, осенью сенсационно проиграл этап серии Никите Сарновскому. Тогда как его главный соперник Лев Лазарев завершил первую часть сезона на мажорной ноте, исполнив на юниорском КПК аж пять квадов. Тем не менее между турнирами прошло достаточно времени чтобы как привести себя в форму, так и вообще все растерять. Одно можно сказать точно: и Федотов, и Лазарев выложатся по максимуму. И это будет эпично.
У девушек на всех парах мчится к защите титула Маргарита Базылюк — в случае второго золота ей удастся сравняться по этому показателю с Александрой Трусовой и Софьей Акатьевой. А там и до повторения рекорда недалеко: в начале века хет-трик делала Кристина Обласова. Правда, соперниц у Марго с ультра-си предостаточно — это и Елена Костылева, и Елизавета Андреева, и Алиса Двоеглазова, и многие другие, конкуренция в нашей сборной просто запредельная.
В отличие от одиночного катания в танцах точно будут новые чемпионы — вся тройка последнего на данный момент первенства уже катается по взрослым. Фаворитами уверенно идут Елизавета Малеина/Матвей Самохин, которые здорово прошли этапы серии, а в начале года с отрывом победили на российско-китайских играх.
В парах интрига будет жить вплоть до последнего проката: да, это традиционно наш вид, вот только юное поколение пока стабильностью не отличается, прокаты заваливают даже топы. Действующими чемпионами страны являются Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, но в этом сезоне они пока без побед. Эксперты ставят на учеников Тутберидзе Полину Шешелеву и Егора Карнаухова, которые не просто не проигрывают, но и демонстрируют на тренировках четверные подкрут и выброс.
Интересно, что в парном катании выступит дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной — София Диана Касинс катается с Александром Брегеем. А в танцах на льду мы увидим наследницу двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой — Варвара выступает вместе с Глебом Гончаровым.
Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров: расписание
Турнир пройдет с четверга по субботу, трансляция будет доступна на сайте Первого канала.