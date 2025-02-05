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«Специально для идиотов-конспирологов». Губерниев опроверг, что пропустит Российско-китайский фестиваль из-за Загитовой

Источник: Sports.Ru

22−23 февраля в Благовещенске пройдет Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Олимпийская чемпионка Загитова выступит с номером на церемонии открытия.

Комментатор и ведущий Губерниев отреагировал, в частности, на информацию о том, что фигуристка якобы отказывалась выходить с ним на сцену.

"Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на Российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку 22−23 февраля буду на важном биатлоне в Раубичах. Именно по этой причине меня не будет в Благовещенске.

Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще, разумеется, приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?" — сказал Губерниев, чьи слова приводит телеграм-канал Ивана Карпова. Сам комментатор также сделал репост цитаты на своей странице.