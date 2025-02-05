«Специально для идиотов-конспирологов». Губерниев опроверг, что пропустит Российско-китайский фестиваль из-за Загитовой

Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще, разумеется, приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?" — сказал Губерниев, чьи слова приводит телеграм-канал Ивана Карпова. Сам комментатор также сделал репост цитаты на своей странице.