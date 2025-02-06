Губерниев ответил на скандальную информацию о нем и Загитовой: «Специально для идиотов-конспирологов»

«Каков скандал. Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым. Не забыла, не простила, не смогла. По слухам, фигуристка поставила условие организаторам. Либо она, либо одиозный комментатор. В итоге Дмитрий не примет участие в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта», — такая публикация появилась 5 февраля в одном из телеграм-каналов.
Сам Губерниев в комментариях отреагировал на эту публикацию, высмеяв данную информацию и назвав другую причину, по которой его не будет на фестивале.
«— я в Минске буду на биатлоне, разумеется, меня звали, но биатлон в эти сроки…» — написал комментатор.
Кроме того, Губерниев в расширенном комментарии телеграм-каналу журналиста Ивана Карпова заявил: «Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку