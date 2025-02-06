Губерниев ответил на скандальную информацию о нем и Загитовой: «Специально для идиотов-конспирологов»

Кроме того, Губерниев в расширенном комментарии телеграм-каналу журналиста Ивана Карпова заявил: «Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку 22—23 февраля буду на важном биатлоне в Раубичах. Именно по этой причине меня не будет в Благовещенске. Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще, разумеется, приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?».