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Губерниев ответил на скандальную информацию о нем и Загитовой: «Специально для идиотов-конспирологов»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на появившуюся скандальную информацию по поводу него и популярной фигуристки Алины Загитовой.

Источник: Sport24

«Каков скандал. Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым. Не забыла, не простила, не смогла. По слухам, фигуристка поставила условие организаторам. Либо она, либо одиозный комментатор. В итоге Дмитрий не примет участие в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта», — такая публикация появилась 5 февраля в одном из телеграм-каналов.

Сам Губерниев в комментариях отреагировал на эту публикацию, высмеяв данную информацию и назвав другую причину, по которой его не будет на фестивале.

«— я в Минске буду на биатлоне, разумеется, меня звали, но биатлон в эти сроки…» — написал комментатор.

Кроме того, Губерниев в расширенном комментарии телеграм-каналу журналиста Ивана Карпова заявил: «Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку 22—23 февраля буду на важном биатлоне в Раубичах. Именно по этой причине меня не будет в Благовещенске. Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще, разумеется, приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?».