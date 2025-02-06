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Тарасова высказалась о ситуации с выплатами Валиевой компенсации WADA

Тарасова заявила, что не знает, откуда Валиева возьмет деньги на выплату WADA.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила недоумение по поводу того, за что российская фигуристка Камила Валиева должна платить компенсацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA), а также задалась вопросом, откуда спортсменка возьмет деньги.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков ISU и Всемирному антидопинговому агентству. В среду WADA сообщило РИА Новости, что связывается с командой Валиевой по поводу выплаты компенсации.

«Откуда она возьмет 8 тысяч франков? Они не пишут об этом? Не знаю, за что она будет платить. Я не в курсе дела», — сказала Тарасова.