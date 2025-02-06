Академия Плющенко запросила у государства более 19 млн рублей на шоу: «Для сохранения традиционных ценностей семьи»

Наша добрая сказка «Спящая красавица» возвращает зрителей к теме детства, чудес и волшебства — когда-то нам читали её наши родители, а сегодня у нас, взрослых, есть удивительная возможность оживить её героев уже для наших детей и продлить нить, связующую многие и многие поколения.