Академия Плющенко запросила у государства более 19 млн рублей на шоу: «Для сохранения традиционных ценностей семьи»

Эти средства «Ангелы Плющенко» планируют реализовать на ледовое шоу «Спящая красавица». При этом общая сумма расходов на реализацию проекта составит 168 564 500,00 рублей.
В обосновании проекта указано: "Наша основная задача — защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. В том числе через культуру и спорт т. к. русская культура и русское искусство — один из оплотов семьи, её базис, её опора.
Наша добрая сказка «Спящая красавица» возвращает зрителей к теме детства, чудес и волшебства — когда-то нам читали её наши родители, а сегодня у нас, взрослых, есть удивительная возможность оживить её героев уже для наших детей и продлить нить, связующую многие и многие поколения.
Семьи с детьми, посещая шоу, получают возможность приобщить подрастающее поколение к классическому искусству. Музыка Чайковского и сюжеты сказочных балетов способствуют развитию эстетического вкуса и музыкального кругозора у детей".
В проекте также обозначена общественная значимость и актуальность ледового шоу: «Учитывая указанные стратегические ориентиры государственной политики в сфере воспитания, происходящие динамичные изменения законодательства РФ в сфере воспитания, образования, отражающие динамику общественного сознания, влияние на эти процессы новых внутренних и внешних факторов, в том числе современной геополитической ситуации, — Ледовое шоу “Спящая красавица”, на музыку П. И. Чайковского, обладает высокой актуальностью».