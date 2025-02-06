Ученицу Плющенко поставили выше фигуристки Тутберидзе. В чем скандал?

Первенство России среди юниоров в Саранске началось с сенсации — действующая чемпионка страны Маргарита Базылюк с чистым прокатом неожиданно проиграла короткую программу своей принципиальной сопернице Елене Костылевой. РИА Новости Спорт объясняет, из-за чего в фигурном катании возник новый скандал.
Конкурируют с детства
Фигурное катание в России находится на таком уровне, что споры о результатах идут уже и о юниорах. В эти дни в Саранске проходит первенство России, девичья часть которого для подавляющего большинства болельщиков проходит под знаком борьбы Маргариты Базылюк и Елены Костылевой — самых принципиальных соперниц в нашем спорте на текущий момент среди действующих фигуристок. Они представляют два конкурирующих на грани исступления штаба (Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко), да и личная драматичная история двух выдающихся спортсменок, оставшаяся в памяти болельщиков как «Йогурт Базылюк», не располагает к спокойному просмотру соревнований с их участием.
Первенство в Саранске стало для них первым по-настоящему боевым очным столкновением. На кону главный детский титул страны — и общее отношение к первенству в глобальном смысле слова претерпело определённые изменения. С поднятием возрастного цена к юниорскому чемпионату России перестали относиться, как к промежуточному перевалочному пункту. Теперь здесь вершатся действительно большие дела — и не только с точки зрения ближайшего сезона (в плане попадания в сборную страны, нахождение в которой даёт доступ к финансированию), но и в долгосрочной перспективе.
Словом, и для действующей чемпионки страны среди юниоров Базылюк, и для дебютантки Костылевой эти два дня в Саранске значат очень многое. Не говоря уже о том, что проигрыш друг другу для этих двух спортсменок — на данный момент объективно сильнейших в своей возрастной группе — будет личным упущением.
Для обеих этот сезон складывается по-своему непросто. После прошлых безупречных сезонов практически без поражений многие считали, что у Базылюк стальные нервы и титанически мощное здоровье, но в текущем году её время от времени подводило и то, и другое. По ходу серии Гран-при она получила повреждение — по словам тренера и хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, фигуристка «отбила мягкие ткани» — сильно сказавшееся на все её выходы на соревновательный лед. На первый взгляд кажется, что диагноз «ушиб мягких тканей» звучит незначительно, но от ряда спортсменов доводилось слышать, что отбитое бедро сильно сказывается и на тренировочном процессе, и даже в принципе на качестве жизни.
Поэтому неудача на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге (впервые Маргарите не удалось попасть на пьедестал) и не самую лучшую презентацию прыжков на профильном чемпионате России в январе объяснима даже чисто физиологически. Не говоря уже о том, что с возрастом психика у спортсмена непременно становится более подвижной, и на адаптацию к взрослению требуется время. Впрочем, есть у этого фактора и положительная сторона — катание становится более осознанным, и программы начинают смотреться цельно. В случае с Базылюк мы как раз можем наблюдать этот процесс — если раньше она была только лишь невероятно качественным технарем (причём в плане мастерства катания и исполнения вращений она тоже могла бы дать фору многим), то сейчас в её выступлениях появляется эмоция. Да, пока ещё есть над чем работать, безусловно, но развитие тем не менее видно невооружённым взглядом.
Не помог и тройной аксель
Даже в Саранске Базылюк исполнила свою короткую с полным набором всего необходимого для высоких оценок — и с идеальным каскадом тройной аксель — тройной тулуп, и с настроением. И если в прежние года ее высокие баллы за компоненты ещё можно было списать на некие авансы от арбитров, то теперь в этом уже нет такой уверенности.
Она получила за свою короткую программу, в которой все элементы (включая непрыжковые, каждый из которых получил максимально возможный 4 уровень сложности) были щедро отплюсованы судьями, 74,35 балла. И заняла второе место.
Промежуточное лидерство захватила Костылева. Для Елены этот текущий успех становится особенно ценным, учитывая все предшествовавшие сложности. Отбитый на официальной предстартовой тренировке палец ноги скомкал ей соревновательные планы осенью, а болезни, систематически преследовавшие юную фигуристку, долгое время не позволяли стабилизировать технический набор.
В её короткой программе тоже значится сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Да и в целом технабор двух заклятых соперниц практически идентичен — равно как и уровни на непрыжковых элементах. Если смотреть в общем, пожалуй, в Саранске Елена исполнила свою лучшую короткую программу за этот сезон. На месте и выдающийся для её возраста уровень презентации, и масляное скольжение, особенно ярко раскрывающееся на дорожке шагов.
Елена получила за свой прокат 74,57 балла — пусть и совсем ненамного, но все-таки выше Маргариты. И вот тут-то и начинаются споры. Вряд ли претендующие на объективность в частностях, но крайне важные в общей своей сути.
Болельщики в соцсетях протестовали против итогового распределения мест, ссылаясь на исполнение ключевого элемента (тройной аксель — тройной тулуп) у Елены. Дескать, идентичный каскад у Маргариты вышел чище и явно заслуживал гораздо больше в надбавках за качество. Трудно переубедить их в обратном, ведь даже при беглом рассмотрении заметно, что выезды Базылюк с обоих прыжков были более четкими и красивыми. К тому же нельзя проигнорировать и явный прогресс Маргариты по части второй оценки. При этом Елена пусть и на крошки, но выиграла в итоге и технику, и компоненты.
С другой стороны, есть ощущение, что подобная реакция фанатского сообщества вызвана не столько сиюминутным соотношением исполнения-оценки у обеих спортсменок, сколько реакцией на непоследовательность в плане судейских тенденций. Долгие годы в фигурном катании вторая оценка активно притягивалась к технике и в целом служила скорее окошком для различного рода манипуляций, а не объективным отображением реальности. Кроме того, как-то само по себе вошло в норму, что спортсмены из наиболее влиятельных тренерских штабов получают побольше. Долгие годы все — от судей до официальных лиц — тем или иным образом показывали нам, что так и должно быть — и тут вдруг происходит что-то такое, что не вписывается в эту парадигму мышления.
К примеру, знак неясного ребра на тройном флипе в протоколе Базылюк. По сути, именно им Маргарита и проиграла короткую программу. Но давайте начистоту — разве в прежние года подобное было бы возможно? На детских соревнованиях — безусловно, там в принципе судят жестче. Но на первенстве России, уже отнюдь не просто рядовом старте?
И нет, речь отнюдь не о том, что Костылева победила Базылюк несправедливо. В том, что Елена превосходит по компонентам если не всех, то многих, не приходится сомневаться ни на секунду — да и в техническом плане конкурировать с ней может, пожалуй, лишь Маргарита. Дело скорее в том, что никто прямым текстом не заявляет, что есть правильное судейство, а что неправильное. Тенденции меняются произвольно, и проследить и понять их чаще всего попросту невозможно.
На жеребьевке стартовых номеров в Саранске глава ФФККР Антон Сихарулидзе в очередной раз за текущий сезон затронул тему судейства:
«Наши судьи будут предельно честны и профессиональны. Верьте им, и мы им верим. На чемпионате России у нас был такой девиз — “Да, чистый прокат и да — честное судейство!”. Пусть так и будет», — сказал он.
Вот только «так» — это как? К сожалению, этого нам, скорее всего, так и не объяснят.
Влад Жуков