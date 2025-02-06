Ученицу Плющенко поставили выше фигуристки Тутберидзе. В чем скандал?

Поэтому неудача на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге (впервые Маргарите не удалось попасть на пьедестал) и не самую лучшую презентацию прыжков на профильном чемпионате России в январе объяснима даже чисто физиологически. Не говоря уже о том, что с возрастом психика у спортсмена непременно становится более подвижной, и на адаптацию к взрослению требуется время. Впрочем, есть у этого фактора и положительная сторона — катание становится более осознанным, и программы начинают смотреться цельно. В случае с Базылюк мы как раз можем наблюдать этот процесс — если раньше она была только лишь невероятно качественным технарем (причём в плане мастерства катания и исполнения вращений она тоже могла бы дать фору многим), то сейчас в её выступлениях появляется эмоция. Да, пока ещё есть над чем работать, безусловно, но развитие тем не менее видно невооружённым взглядом.