«Кажется, я с Плющенко всю жизнь. Он честный и чуткий». Эмоции новой чемпионки России, обыгравшей звезд Тутберидзе

— Справедливый, честный. Ругает и хвалит, когда это нужно. Если его много раз не послушать, он может наругать. А если работаешь в полную силу — он всегда это видит и хорошо к тебе относится. Также он чуткий — понимает, когда я устала и предлагает снизить нагрузку, откатать программу по половинкам. Очень понимающий человек.