«Кажется, я с Плющенко всю жизнь. Он честный и чуткий». Эмоции новой чемпионки России, обыгравшей звезд Тутберидзе

13-летняя фигуристка Елена Костылева выиграла самый конкурентный турнир в мировом женском фигурном катании. На первенстве России среди юниоров зашкаливает количество девушек с яркими постановками и элементами ультра-си. Ученица Евгения Плющенко стала первой в обеих программах. В короткой она исполнила каскад тройной аксель-тройной тулуп, в произвольной — тройной аксель, четверной тулуп (с ошибкой), четверной сальхов-тройной тулуп и четверной сальхов-двойной аксель-двойной аксель (во второй половине программы, набрав за элемент больше 20 баллов).
После церемонии награждения Костылева пообщалась с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик. Фигуристка поделилась эмоциями от победы, а также рассказала о том, как ей работается с Плющенко.
«Эмоции зашкаливают. Даже не знаю, как этим поделиться. Это главный успех в моей карьере. Очень рада, что получилось так откатать. Рада, что смогла прокатать, как на тренировке. Было близко к идеалу, но не идеально. Я сделала помарку на тулупе, приехала в дедакшн (перекатала по времени), а еще вращение на третьем уровне. Есть над чем работать», — начинает Лена.
— Какие эмоции в голове?
— Рада, что смогла показать свой прокат. Но тулупом все равно недовольна.
— О чем думала в конце проката?
— Вообще не думала, какое место я займу. Думала, что я опять приехала в дедакшн!
— Как решились исполнять такой сложный контент?
— Мы изначально накатывали четыре элемента ультра-си. Думали про пять, но решили, что пока что не надо. Остановимся на четырех. Дальше — больше.
— Над чем будешь работать?
— Чтобы не было дедакшена в произвольной. В короткой я над ним уже поработала, убрала его.
— Последний стартовый номер психологически давил?
— Знала ситуацию. Я всегда смотрю прокаты других девушек, меня это не отвлекает, не мешает. Наоборот, помогает, я знаю, что мне нужно сделать, чтобы быть выше. Подготовилась к прокату спокойно, сняла коньки после шестиминутки и настроилась как надо.
— Что сказал Евгений Викторович (Плющенко) после проката?
— Естественно, сначала похвалил. Потом рассказал про ошибки, сделал акцент на дедакшене.
— В чем его сила как тренера?
— Во всем! Это один из лучших тренеров. Мы прям нашли контакт, очень хорошо понимаем друг друга. У меня ощущение, что мы с ним работаем не с прошлого года, а всю мою жизнь! Чувствую с ним себя комфортно.
— Какими словами ты бы его описала?
— Справедливый, честный. Ругает и хвалит, когда это нужно. Если его много раз не послушать, он может наругать. А если работаешь в полную силу — он всегда это видит и хорошо к тебе относится. Также он чуткий — понимает, когда я устала и предлагает снизить нагрузку, откатать программу по половинкам. Очень понимающий человек.
— Что для тебя фигурное катание?
— Вся жизнь. Не часть жизни, а вся!
— А если бы его не существовало. Что бы ты делала?
— Наверное, занималась бы спортивной гимнастикой. Люблю прыгать всякие сальтухи.
— Хотела бы исполнить сальто в прокате?
— Не знаю, но сальто учить я буду.
О чем говорили другие медалистки турнира
Алиса Двоеглазова (2-е место)
«Можно было чуть-чуть дожать четверной лутц, но подвели нервы. В любом случае прокат был достойный. Я рада, что у меня повысились шансы отобраться на Кубок Первого канала, это очень крутые соревнования. Обидно, что не хватило чуть-чуть до победы, но я рада, что попала в тройку и отобралась в сборную».
София Дзепка (3-е место)
«Для меня этот результат очень неожиданный. Начали накатывать программу с четверным тулупом на той неделе. Попробовали восстановить. Начало получаться на тренировках, накатывали в программе. Не было сомнений, вставлять или нет. Посчитали, что нужно рисковать. Терять нечего. С тройными прыжками я бы в сборную не отобралась. Я сделала все, что от меня зависело. Эта медаль — мое главное достижение в жизни».
Константин Лесик