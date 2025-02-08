Костомаров: «Навка предлагала кататься за Белоруссию. Но я сказал: “Нет, только за Россию”

"Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы. К тому моменту много девочек каталось за Америку и искало себе партнеров. А если это еще партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, тебя купят за тысячу — тысячу двести долларов в месяц. Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах.