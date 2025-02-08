Костомаров: «Навка предлагала кататься за Белоруссию. Но я сказал: “Нет, только за Россию”

"Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы. К тому моменту много девочек каталось за Америку и искало себе партнеров. А если это еще партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, тебя купят за тысячу — тысячу двести долларов в месяц. Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах.
Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать.
Перед глазами у меня была картина — Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на олимпийском пьедестале 1988 года. Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление", — приводит слова Костомарова ТАСС.