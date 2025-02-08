«Готовит революционеров»: что творит вернувшийся из США тренер у Плющенко

«Я была против юниорского спорта»
Линичук вернулась в Россию из Америки два года назад. Первый год, как сама признается, ходила по театрам, выставкам, музеям и общалась с друзьями. И только в 2024 году приняла предложение Евгения Плющенко возглавить отделение танцев на льду в его академии.
Осенью 2023 года мы хотели услышать от нее что-нибудь обнадеживающее и очень громкое для заголовков. Вроде «я приехала спасать российские танцы!». Или «российская школа снова должна быть в авангарде танцев на льду!». Но Линичук словами не бросалась и, вопреки предположениям многих специалистов и болельщиков, опытных суперзвезд в свою группу не приглашала. Так, чтобы с одного хода на соревнования — сразу в дамки и в медали. Олимпийская чемпионка, опытный тренер Линичук в России начала тренировать детей и подростков от 12 лет и старше:
«Группа с самого начала была открыта для всех желающих. Я никого не приглашала, ребята приходили сами. Я учу их работать, передаю свою технику катания, понимание себя и партнера, свое видение хореографии, восприятие музыки. Могу сказать, что мне с ними легко».
Работать с подростками вроде бы довольно сложно, но есть и свои плюсы — это очень благодарный к наставникам возраст. То есть следовать за родителями уже не очень хочется, друзья-ровесники вроде как сами пока ничего собой не представляют, а тут у тебя перед глазами пример взрослого красивого успешного тренера. В худи, широких штанах и черной бейсболке, как «своя», но при этом с достаточным авторитетом. У подростков включается механизм следования.
«Когда я начинала работать тренером после ухода из спорта, тоже взяла группу детей 12−13 лет. Хорошо понимаю специфику этого возраста, хотя сейчас дети другие», — объясняет Наталья Владимировна.
Появляется резонный вопрос: не хочется ли тренеру быстрых результатов вместо долгой кропотливой работы? Чтобы, условно говоря, не выправлять постановку рук в килиане, а сразу получать медали юниорского первенства России, по меньшей мере. И тут мнение Линичук однозначно:
«Если начинаешь форсировать, это не переходит в качество, не переходит в плоть и кровь, в сознание. Я когда-то вообще была настроена против юниорского спорта, потому что детей, грубо говоря, научили кривляться лицом, дрыгать ручками и ножками, а потом в 20 лет они не в состоянии самовыражаться на льду без копирования других. Это мое видение, я никому его не навязываю. Убеждена, что в юном возрасте важнее научить работать, мыслить, чувствовать себя и свое тело. Тогда взрослый спортсмен сможет соединить техническое мастерство с осознанием того, под какую музыку он катается, что при этом чувствует и как нужно двигаться и зачем они на льду».
Революция как часть педагогики
Каток на Востряковском шоссе, где базируется группа Линичук, вроде бы слишком уютный и домашний, чтобы восприниматься как Спарта с жестким отбором самых живучих. Обычно ведь именно так представляют себе фабрики по производству чемпионов.
У турникета на входе сидит кот. Упитанный. Живет прямо тут. На стенах — фотографии великих русских тренеров, спортсменов, так или иначе связанных с академией. Нельзя не отметить факт, что рядом с портретом Алексея Мишина висит фото Татьяны Тарасовой — вообще-то тренера заклятого соперника Алексея Ягудина. Но дань уважения важнее, чем старые счеты. Тут же кафе-столовая с диванчиками и стеклянной стеной, чтобы мамы спортсменов могли с комфортом хоть весь день наблюдать за тренировками своих детей.
«Мои ближайшие помощники», — говорит Наталья Владимировна, указывая на стражниц с чашками капучино у окна. «Если у ребенка что-то не идет, всегда можно обратиться за помощью к родителям, чтобы они помогли организовать режим, питание, улучшить психологическое состояние. Да и наблюдая за тренировками постоянно, родители в курсе того, что мы делаем».
«Главное — не упустить момент, когда стекло надо заклеивать», — понятно шутит Линичук. Мамы бывают разные. Я спрашиваю, приходилось ли ей когда-нибудь брать в руки непрозрачный скотч и мотать его от стены до стены.
«Когда тренировала в Америке, такой проблемы в принципе не было — родители через океан, так что излишний контроль невозможен. Здесь тоже проблем не возникает: дети пока маленькие. Таким спортсменам однозначно нужны родители. Надеюсь, и в будущем мы сохраним взаимопонимание».
Первый воскресный лед в группе будущих революционеров в танцах на льду, как представила их Линичук, начинается в семь утра. Для всех — для Натальи Владимировны, которая уже при укладке и макияже, для хореографа Алены, которая должна быть в сто раз бодрее тех, кого ей нужно учить раскрывать грудную клетку и расслаблять корпус, и, конечно, для спортсменов.
Пассаж про будущих революционеров кто-то, возможно, посчитает излишне амбициозным. Но детям важно понимать, что их воспринимают всерьез, так что с педагогической точки зрения попадание в настрой стопроцентное.
Посторонние гости тут пока редкость, поэтому каждый новый человек — объект пристального внимания и интереса. Особенно журналист. Фигуристы выстраиваются у борта полукругом по зову тренера. Они здороваются хором и потом по очереди называют свое имя. Начинаются небольшие показательные выступления — все по очереди делают поддержку, вращение, блок из дорожки или просто катают фрагмент программы.
Самые взрослые участники группы — Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов. Они зарекомендовали себя федерации на контрольных прокатах, должны были выступить на этапах серии Гран-при России среди юниоров, но вынужденно снялись из-за травмы партнерши. У нее, к слову, совершенно завораживающая внешность, как у юной француженки. И вообще у пары особенное чувство музыки, попытки по-своему раскрывать привычные образы.
Самые младшие члены группы — Василиса Розанова и Егор Балин. Тренер рекомендует их как обаятельных хулиганов, которые пока никак не могут понять, хотят ли они кататься вместе. О, да в танцах таких неопределившихся много и во взрослом возрасте! Наталья Владимировна такой сарказм нейтрализует невозмутимо: «Это нормально. Это естественная селекция. Люди имеют право выбирать, с кем им комфортнее и перспективнее кататься в паре».
Про таких девочек, как Василиса, обычно говорят «создана для сцены» — театральной или ледовой, не столь важно. С тех пор как на тренировке появился новый объект внимания, ни одно действие она не начинает без пристального взгляда на приглашенного гостя. Чтобы точно убедиться, что увидят и оценят.
От цыплят до чемпионов
Даже за полчаса тренировки заметно много проявлений fair play. Никто никого не подрезает, не провоцирует других на ошибки. Как так вышколить детей, чтобы они с уважением относились друг к другу?
«Им будет приятно услышать, что вы это отметили. Ответ простой — дисциплина. У нас в группе такие порядки. С иным отношением тут не прижиться. Ну и многое, конечно, идет из семьи».
Интересный дуэт — два недавних одиночника Елена Димитрова/Алексей Рябцев. Девочка выступала за сборную Болгарии. Они показывают фрагмент ритмического танца: классно, ярко, с потенциалом. Когда смотришь на ребят, совсем недавно начавших постигать ремесло танцев на льду, осознаешь грандиозность этого труда. Потому что все олимпийские чемпионы когда-то были вот такими милыми цыплятами.
Еще одна тонкая звонкая пара — Нина Сереброва/Алексей Морозов. Легкие, свободные, с элегантной культурой движения, которая может быть заметна и в юном возрасте.
В группе Линичук катается младшая сестра известной российской одиночницы Станиславы Константиновой — 13-летняя Кристина. Она в паре со Степаном Чучкаловым, и по фактуре это очень перспективный дуэт. В семье Константиновых, кажется, какие-то особенные гены на красавиц, да и партнер ей подстать. Пока Кристина и Степан выступают по первому спортивному разряду.
Наталья Владимировна говорит, что любой паре нужен просвет между макушкой и потолком — чтобы было куда расти. Чтобы перворазрядники стремились кататься как кандидаты, кандидаты — как мастера, а мастера — как чемпионы: «Я ставлю детям сложные танцы. Потому что легкие неинтересно. Потому что из легких они вырастают за несколько месяцев. И чем потом заниматься весь сезон?».
Много теплых слов Линичук говорит про своих хореографов — Кристину Белову и Алену Шепелеву. Отмечает, что они уникальные специалисты, которые живут танцами и находят подход к детям. Классическая хореография в группе тоже есть, но большое внимание уделяется современной. Не только собственно танцу как движению, но и как философии свободы тела.
«Без современной хореографии спортсмены будут зажаты. Они не смогут использовать все возможности своего тела на льду», — сказала Наталья Владимировна. Пришлось парировать: «Но ведь вы же стали олимпийской чемпионкой без всяких вогов. Может, и сейчас достаточно одних только балетных классов?».
«Время идет вперед, танцы на льду теперь совсем другие. Мы не можем жить прошлым. Детям нужно двигаться, — и буквально, и фигурально, — созвучно нынешнему времени», — терпеливо объясняет Линичук. «У нас нет цели полностью перенести на лед современную хореографию. Но мы хотим добавить ее краски на холст».
О тех, кто тренируется в «Ангелах Плющенко», существует стереотип как о детях очень и даже очень-очень обеспеченных родителей. Иногда это может влиять на готовность жертвовать собой ради призрачных целей в спорте, когда у тебя вроде уже и так все есть для счастья.
«Я этого не замечаю. В группе разные ребята, из разных семей, но по вопросам отношения к работе они ничем не отличаются. Если у кого-то корона слишком большая и тяжелая, можем ее снять. Можем объяснить, что сначала надо заслужить работой, показать себя здесь», — объясняет Линичук. «Я демократический диктатор (смеется). Современный. Который понимает и слышит ребят. Они разные по возрасту, по подготовке, но все одинаково дороги мне. Мой подход такой: не умеешь — научим, не можешь — подскажем, как сделать. Главное, чтобы вы хотели».
Нельзя не сказать
О Валерии Ангелополе, недавно отчисленном из группы с формулировкой «за систематическое нарушение тренировочного режима», Наталья Линичук говорить готова только не под запись. Думается, что ей ничего не стоило бы выпустить злого джина из скандальной бутылки, потому что за год совместной работы накопилось много проступков и недопонимания. Но тренер не хочет.
Наверное, это можно назвать проявлением сострадания. Линичук надеется, что Валерий станет достойным человеком, достойным сыном, достойным другом и только после этого вернется в спорт. Потому что никого еще не приводили на аркане ни к золотым медалям, ни к золотым далям.
Впрочем, выбор похабничать и скандалить, чтобы ярче гореть, больше ста лет назад сделал еще Сергей Есенин. Нам со стороны остается только сожалеть о стремительно догорающем таланте.