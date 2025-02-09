Горбачева рискует пропустить Финал Гран-при России из-за травмы

«К сожалению, вынуждена сообщить вам плохую новость. В среду я неудачно упала и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально на левой ноге. Очень хочу выступить на Финале Гран-при, и, если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень грустно и страшно», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.