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Горбачева рискует пропустить Финал Гран-при России из-за травмы

Фигуристка Горбачева получила травму перед Финалом Гран-при России в Красноярске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Алина Горбачева сообщила, что получила травму перед Финалом Гран-при России по фигурному катанию.

«К сожалению, вынуждена сообщить вам плохую новость. В среду я неудачно упала и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально на левой ноге. Очень хочу выступить на Финале Гран-при, и, если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень грустно и страшно», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.

Финал серии Гран-при состоится 13—17 февраля в Красноярске.

Горбачевой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата России — 2025 в одиночном катании.