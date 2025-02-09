Дочь Слуцкой: «Мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает настроение»

14-летняя Варвара выступает в танцах на льду с Глебом Гончаровым. Дуэт на дебютном для себя прошедшем в Саранске первенстве России среди юниоров занял 12-е место.
— В Саранске, как я понял, матери не было. Она посещает соревнования?
— Вживую прокаты практически не смотрит, соревнования не посещает. Все-таки тоже переживает за своего ребенка, ей некомфортно. Смотрит трансляцию, так ей удобнее, спокойнее, меньше волнения.
— На вас как-то давят все эти разговоры о матери? Обращаете внимание на это?
— Нет. Меня это вообще никак не беспокоит. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь — быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим, — приводит слова Варвары Слуцкой «Чемпионат».