Дочь Слуцкой: «Мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает настроение»

— Нет. Меня это вообще никак не беспокоит. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь — быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим, — приводит слова Варвары Слуцкой «Чемпионат».