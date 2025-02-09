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Костомаров об опросе ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года: «Я давно уже не спортсмен. А Овечкин действительно является главным спортсменом страны»

Роман Костомаров и Александр Овечкин были названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.

Источник: Спортс"

"Был удивлен результатам опроса ВЦИОМ, по результатам которого я стал спортсменом 2024 года вместе с Александром Овечкиным.

Почему? Потому что я давно уже не спортсмен. А Александр Овечкин по-прежнему играет, забивает и действительно является главным спортсменом нашей страны.

Наверное, я — человек, который просто вдохновляет людей после того, что со мной произошло. Думаю, поэтому они голосовали за меня в опросе.

Моя фамилия сейчас на слуху, поэтому люди так отзываются. Конечно, я тоже спортсмен, но моя карьера закончилась почти 20 лет назад. Наверное, сейчас я просто известный человек", — сказал Костомаров.