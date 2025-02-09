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Дочь Ирины Слуцкой назвала любимую программу в карьере мамы

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и её партнёр Глеб Гончаров ответили на предложение сделать программу в честь мамы Варвары — двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

Источник: Соцсети

— София Диана Касинс делала программу — посвящение матери, Елене Бережной. Варвара, у вас не было мысли сделать постановку с отсылками к выступлениям вашей мамы — Ирины Слуцкой?

Варвара: Я думаю, мы подумаем над этим, это возможно, почему нет? Выбрать ту же музыку, похожее платье. Конечно, это было бы здорово.

Глеб: Я поддерживаю эту идею.

— Варвара, какую программу из карьеры матери можете назвать в качестве любимой?

Варвара: Таких много было. Но самая любимая — олимпийская с 2006 года, когда в Турине была «бронза» «, — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью “Чемпионату”.