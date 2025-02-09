Губерниев высказался о возвращении медалей Валиевой: «Это всего лишь железка, а в протоколах и истории увы без нас»

«Можно сколько угодно медали возвращать или нет, но ты открываешь протокол и фамилию Валиевой и нашу сборную в командном турнире Олимпиады не находишь. Это наша боль, безусловно. Потому что для меня Камила была и остается чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили.



И мы эту ситуацию в целом приняли, не так ли? Наверное, надо отдать, но это дело ее. И я никаких советов ей давать не буду. Вообще, у нас люди, которых ловили на более серьезных препаратах, не особенно все это возвращали. Но тут еще раз хочу сказать: это всего лишь железка, а в протоколах и в истории, увы и ах, без нас», — сказал Губерниев РИА Новости.