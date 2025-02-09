Русская фигуристка попала в беду в Москве. Она истошно плакала и в итоге обратилась в полицию

Есть вероятность, что удары по лобовому стеклу машины спортсменки были нанесены не из-за личности самой Нугумановой. Возможно, человек просто был не в духе, разозлился и совершил нападение. Это косвенно подтвердила и сама фигуристка, так как уверена в своем вождении. Правда, записи с видеорегистратора Елизавета публично не показала. Передала ли их полиции — также неизвестно. Они бы явно могли дать больше представления о случившемся, раз уж Нугуманова решила все обнародовать для своих фанатов.