Русская фигуристка попала в беду в Москве. Она истошно плакала и в итоге обратилась в полицию

Практически ежедневно в новостях можно увидеть заметки о том, что по тем или иным причинам люди подвергаются нападениям со стороны неизвестных или известных им персон. И спортсмены в этом плане не являются исключением.
Новая неприятная история случилась с фигуристкой Елизаветой Нугумановой, призером юниорских этапов Гран-при, которая, по сути, профессиональную карьеру завершила.
22-летняя девушка была вынуждена написать заявление в полицию 7 февраля 2025 года. У ЖК, где проживает Нугуманова, вечером ее автомобиль был испорчен. Предположительно, по версии пострадавшей, одним из проживающих в ее доме.
«Как все было. Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я; мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК», — рассказала фигуристка у себя соцсетях.
Полиция уже занимается изучением заявления. Елизавета же пытается восстановиться после такого нервного вечера и ждет обратной связи от работников правоохранительных органов. Также Нугуманова пожелала своим подписчикам беречь себя, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
— Что я пережила вчера, это не передать словами.
Есть вероятность, что удары по лобовому стеклу машины спортсменки были нанесены не из-за личности самой Нугумановой. Возможно, человек просто был не в духе, разозлился и совершил нападение. Это косвенно подтвердила и сама фигуристка, так как уверена в своем вождении. Правда, записи с видеорегистратора Елизавета публично не показала. Передала ли их полиции — также неизвестно. Они бы явно могли дать больше представления о случившемся, раз уж Нугуманова решила все обнародовать для своих фанатов.
«Мотивы нападавшего неизвестны. Вообще не поняла, по какой причине это произошло, потому что это был вообще пассажир такси, а не водитель. Я не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает. Меня никто не преследовал. Я езжу достаточно энергично, но соблюдая правила дорожного движения. Думаю, вряд ли за мной кто-то следил», — цитирует Нугуманову «Спорт-Экспресс».
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Нугуманова уже заменила поврежденное стекло. Это обошлось ей в 30 тысяч рублей.