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Алиса Двоеглазова: «Туктамышева — ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»

— Как удается сохранять технический набор, а где-то его даже приумножать, несмотря на биологические изменения организма?

Источник: Спортс"

— Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идешь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это все показывать и на стартах, уметь себя собирать.

Смотрю на девчонок, которые в 17−18 лет все делают. Или вот Елизавета Туктамышева, она в 26 прыгала очень хорошие прыжки, в том числе ультра-си, тройной аксель, четверной пробовала.

— Туктамышева ориентир в этом плане для вас?

— Да, вполне. Почему я не смогу, если она может? Значит, и я смогу продержать свои четверные.

— Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?

— Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.

— Значит, где-то можно пойти на риск?

— В том числе и так. Попала в сборную — уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель, — сказала фигуристка.