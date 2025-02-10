Алиса Двоеглазова: «Туктамышева — ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»

— Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идешь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это все показывать и на стартах, уметь себя собирать.