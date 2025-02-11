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Сихарулидзе: представляющие страну спортсмены не должны быть замешаны в допинг-скандалах

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе обозначил основные цели российского фигурного катания.

Источник: Чемпионат.com

«Прежде всего, мы продолжим качественно подготавливать детей в школе фигурного катания. Уже потом это будут спортсмены, которые будут выиграть на взрослом уровне. Вторая задача перед нами — подготовка наших лидеров к Олимпиаде, а также создание новых турниров фантастического формата, чтобы радовать миллионы наших зрителей и болельщиков.

У нас есть понимание, что наши спортсмены будут участвовать в сентябре в турнире в Пекине. ISU допустила нас до турнира, но наложила ограничение. То есть, спортсмены, которые будут представлять нашу страну, не должны быть замешаны в допинг-скандалах», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.