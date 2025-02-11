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Антон Сихарулидзе: просто взять и нарисовать новый регламент нельзя

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проблемах с регламентом финала Гран-при России.

Источник: РИА "Новости"

«Тема по добавлению Даниеляна уже закрыта. Есть регламент Гран-при, который нельзя менять. У нас для каждого турнира есть определённое количество баллов, которые зарабатывают спортсмены. Мы отправляли каждому тренеру подробную таблицу с баллами, чтобы они убедились, попал или не попал их спортсмен на Гран-при. Я посмотрел каждого спортсмена и знаю, кто будет принимать участие. Единственное, федерации нужно извиниться, что наш сотрудник выложил на сайт регламент прошлогодней Спартакиады, а не нужного турнира. Никто не менял регламент турнира.

Какой смысл менять регламент под спортсменов, которые не особо отличились? Лично мне это зачем? Просто взять и нарисовать новый регламент нельзя», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.