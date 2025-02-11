Сихарулидзе заявил, что ФФККР к следующему сезону серьёзно займётся маркетингом

«Я отношусь к тем людям, которые видят в фигурном катании огромный потенциал. Я не говорю про весь земной шар. Если говорить про сувенирную продукцию, мы действительно этим не занимались. Этим должны заниматься определённые сотрудники, и этому не уделялось внимание. Сейчас, когда у нас много зрителей и болельщиков, мы должны по-серьёзному заняться маркетингом. К следующему сезону мы этим займёмся. Я вижу в этом огромный потенциал. Если люди хотят покупать игрушки и всё, что связано с фигурным катанием, будем это делать. Все деньги пойдут на развитие фигурного катания», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.