Мама Костылевой: мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Для Лены у него всё бесплатно

«Сейчас мы живем в бесплатном двухэтажном коттедже на территории академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”, в 100 метрах от дома самого Евгения Викторовича. Проживание в месяц тут стоит 120 тысяч рублей. Это плюс тренировки, форма, экипировка — для Лены все бесплатно.



Раньше по выходным здесь льда по воскресеньям не было, и нам с Леной приходилось ездить на другие катки, и чтобы мы никуда не ездили, он сам поначалу по воскресеньям в свой выходной выходил и тренировал Лену. До того мы только вкладывали в Лену огромные деньги, а сейчас мужу на карту в начале каждого месяца от училища олимпийского резерва приходит порядка 25−30 тысяч рублей именно на питание дочери.



Летом прошлого года Лене, которая уже два года является членом национальной сборной России, впервые выдали полную спортивную форму — огромный чемодан вещей — полотенца, носки, пуховики, лыжные костюмы, шапки, две пары кроссовок, шесть костюмов.



Плющенко для своих детей делает все! А Яна Рудковская ввела нас в свое ледовое шоу “Спящая красавица”, где у Лены главная роль Золушки, которая раньше была у Александры Трусовой, которая сейчас уходит, и роль Золушки будет исполнять Лена», — приводит слова мамы фигуристки «Моё Online».