Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Костылевой: мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Для Лены у него всё бесплатно

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась о шикарных условиях, которые предоставляет 13-летней спортсменке академия «Ангелы Плющенко».

Источник: Чемпионат.com

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».

«Сейчас мы живем в бесплатном двухэтажном коттедже на территории академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”, в 100 метрах от дома самого Евгения Викторовича. Проживание в месяц тут стоит 120 тысяч рублей. Это плюс тренировки, форма, экипировка — для Лены все бесплатно.

Раньше по выходным здесь льда по воскресеньям не было, и нам с Леной приходилось ездить на другие катки, и чтобы мы никуда не ездили, он сам поначалу по воскресеньям в свой выходной выходил и тренировал Лену. До того мы только вкладывали в Лену огромные деньги, а сейчас мужу на карту в начале каждого месяца от училища олимпийского резерва приходит порядка 25−30 тысяч рублей именно на питание дочери.

Летом прошлого года Лене, которая уже два года является членом национальной сборной России, впервые выдали полную спортивную форму — огромный чемодан вещей — полотенца, носки, пуховики, лыжные костюмы, шапки, две пары кроссовок, шесть костюмов.

Плющенко для своих детей делает все! А Яна Рудковская ввела нас в свое ледовое шоу “Спящая красавица”, где у Лены главная роль Золушки, которая раньше была у Александры Трусовой, которая сейчас уходит, и роль Золушки будет исполнять Лена», — приводит слова мамы фигуристки «Моё Online».