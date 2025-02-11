Президент всея ФФККР. Сихарулидзе после выборов рассказал о Валиевой и судействе — но мы не смогли его понять

Затем Сихарулидзе перешел к теме судейства, рассказал, что судьи в фигурном катании работают хорошо, а правила запутанные (не поспоришь), так что даже профессионалы иногда не понимают. Президент так долго и красиво говорил про судейство, про его открытость и то, как на разборы допускают тренеров и он сам приходит послушать и разобраться, и что судьи обычно оказываются в спорных моментах правы, что я не выдержал: «А нас пустите? В КХЛ и футболе разборы публичные».