Президент всея ФФККР. Сихарулидзе после выборов рассказал о Валиевой и судействе — но мы не смогли его понять

Давно не был на выборах. А тут неожиданно во вторник в московском отеле «Аэростар» выдалась возможность поприсутствовать на избрании президента Федерации фигурного катания на коньках России. Проголосовать, правда, не дали. Кандидат один, победа единогласная — по классике. И как на нормальных российских выборах — рядом праздник. Чемпионат барменов, который не то стал разогревом перед конференцией ФФККР, не то афтепати.
На пост президента выбрали 48-летнего олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, который и так два года исполнял обязанности на данном посту. Изменение роли, вероятно, связано с формальным возвращением россиян на международную арену и необходимостью полноценно представлять федерацию за рубежом.
Три задачи президента
После победы на выборах Сихарулидзе первым делом пообщался с журналистами. Но аккуратно и завуалированно, как, возможно, и подобает новому президенту. Понятно будто не стало ничего: ни кого пошлют на Олимпиаду и как (логично, еще рано), ни что там с регламентом финала Гран-при (тут картины происходящего разъезжаются все дальше), ни будет ли возвращать медали Валиева (ФФККР отфутболивает к РУСАДА).
Первым делом Сихарулидзе в микрофоны проговорил, как делают новые президенты, свою программу. Казалось, еще немного — и начнется инаугурация. Ее можно было бы организовать как раз на чемпионате барменов — веселая музыка оттуда доносилась уже в 13 часов дня.
Сихарулидзе начал торжественную речь сам:
— Первое — мы продолжим качественно подготавливать наших детей в дальнейшем, эти спортсмены — талантливые, хорошо обученные, которые смогут побеждать на турнирах любого уровня уже во взрослых. Второе — подготовим наших лидеров к отбору на Олимпийские игры. Сделаем все возможное для получения результата на них. Наконец, мы продолжим создавать фантастические турниры совместно с нашим партнером Первым каналом. И спортивные, и нового формата, — сказал новый босс фигурки.
А вы-то тут при чем?
Но журналистов интересовали не дети и развитие, а Олимпиада. Поэтому сразу несколько человек попытались пробить оборону нового президента по теме, кто пошлют за нейтральным статусом. Президент намекнул, что пока базовый сценарий — отправка лидеров:
— У нас есть понимание, что наши спортсмены буду участвовать в сентябре в отборочном турнире. ISU допустил наших спортсменов, но внес свои ограничения. На сегодняшний день в нашем диалоге мы говорим о наших лидерах, основных спортсменах и не видим никакого агрессивного отношения к нашим ребятам, и проблем с прохождением ими тех условий быть не должно. Касательно критерия о допинге: основное условие для участия в отборочном турнире — неучастие самого спортсмена в допинг-скандалах, — говорил Сихарулидзе, и шансы Аделии Петросян поехать в Милан с каждым словом повышались.
Затем Сихарулидзе перешел к теме судейства, рассказал, что судьи в фигурном катании работают хорошо, а правила запутанные (не поспоришь), так что даже профессионалы иногда не понимают. Президент так долго и красиво говорил про судейство, про его открытость и то, как на разборы допускают тренеров и он сам приходит послушать и разобраться, и что судьи обычно оказываются в спорных моментах правы, что я не выдержал: «А нас пустите? В КХЛ и футболе разборы публичные».
Президент даже опешил и ответил прямо: «А вы-то тут при чем? Это вид спорта, не думаю, что журналисты тут уместны».
Ну да, ну да, пошел я на… Как в известном меме.
Не создавать атмосферу «блогер-плюс»
Поэтому перешли к следующей теме. Теперь спрашивали про злосчастный регламент Гран-при, который, по мнению федерации, не менялся, но почему-то все поняли по-другому, тренерский штаб Евгения Рукавицына был недоволен и звонил самому президенту, а болельщики выходили на одиночные пикеты. Слава Богу, и на звонки президент отвечал, и фанатов не разгоняли.
— Тема среди наших болельщиков, фанов давно закрыта, я разъяснил все абсолютно четко, — уверенно чеканил босс. — Регламент Финала Гран-при ФФККР не менялся никогда. Во всех официальных документах есть четко описанные турниры, по которым формируются ребята, которые будут участвовать в финале Гран-при.
Дело было в том, что наш сотрудник выложил на сайт регламент Спартакиады, которая проходила в прошлом году, мы тогда решили совместить Спартакиаду и Финал Гран-при. Но регламент Спартакиады разрабатывала не федерация, а Минспорт. Никогда никто не дотрагивался до регламента Финала Гран-при и не менял его в чьих-либо интересах. Допущена была ошибка сотрудником федерации, мы за нее извинились.
— Почему тогда сами спортсмены не знали, что они не попали на турнир?
— Они не читают документы, к сожалению, я попросил их читать и не создавать атмосферу «блогер плюс». Они обратились к нам только после того, как подняли шум. Евгений Рукавицын интересовался своим учеником, после нашего разговора он ответил: «Вопросов больше нет». Да, мы выложили не тот документ, но это не значит, что по этой причине мы должны менять регламент реальных соревнований.
И главное, из каких соображений нам надо менять регламент в интересах спортсменов, которые не сильно отличились? Мне, как президенту федерации, это зачем? Поменять регламент в обход исполкома нереально, — говорил олимпийский чемпион.
То, что нынешний регламент отличается и от прошлогоднего, и от позапрошлогоднего, а выложенный «по ошибке» был подписан самим президентом ФФККР, говорить уже будто было лишним. В конце концов, даже очень серьезные люди иногда меняют свое мнение по ключевым вопросам. Реформы там, пенсии, бюджеты — а тут какой-то регламент.
По Валиевой нужно решение РУСАДА
После пресс-конференции я попытался задать вопрос сам — вдруг тет-а-тет станет понятнее. Но я ошибся. Тема — Камила Валиева и перераспределение ее медалей и призовых. Она в списках дисквалифицированных РУСАДА, но кажется, этого недостаточно.
— Чтобы перераспределять медали, наша антидопинговая организация РУСАДА должно признать. Признать использование допинг-средств. Только после этого мы можем говорить о перераспределении медалей.
— Валиева вам их не присылала?
— Нет. Думаю, к ней никто еще и не обращался, что значит «присылала»?
— Есть решение CAS, мы вроде признаем этот суд.
— Здесь важно понять, что решение федерации в данном случае не первостепенное. Первостепенное — решение антидопинговых организаций. Они должны давать свой юридически однозначный ответ. Только после этого на основании его федерация может говорить о каком-либо перераспределении. Когда речь идет об антидопинговом деле, мы не являемся стороной разбирательства. Есть антидопинговая организация и спортсмен. Организация выносит окончательное решение, и только тогда, ориентируясь на него, мы можем говорить о своем согласии или нет.
— Письма РУСАДА «распределяйте медали» не было?
— Нет, — помотал головой президент.
И было в этом мотании что-то говорящее «ну иди уже, ты-то тут при чем?».
Интересный будет срок, короче. Вообще молодой талантливый менеджер у руля федерации — это круто, хотелось бы, чтобы Сихарулидзе мы запомнили и уже после его 100 дней восторгались свежими инициативами, а через четыре года — толпами детей, бегущими к каткам в жажде покататься и сделать аксель.
Встретимся через четыре года.
Дмитрий Кузнецов